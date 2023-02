Feira do Livro da Unesp define data e confirma mais de 160 editoras

A Feira do Livro da Unesp já tem data. Em sua 5ª edição, ela será realizada entre os dias 12 e 16 de abril no câmpus da Unesp, na Barra Funda, e também de forma virtual. Como a tradicional Festa do Livro da USP, a da Unesp também terá livros com grandes descontos.

Mais de 160 editoras já confirmaram presença – entre elas, a Companhia das Letras, Todavia, Grupo Record, HarperCollins Brasil, Pulo do Gato, Jujuba e Ôzé.

É a primeira vez, desde a pandemia da covid-19, que ela ocorre presencialmente. c na feira presencial e 40% na virtual.

Haverá livros de todos os gêneros, como literatura infantil e juvenil, clássica e contemporânea, de entretenimento, acadêmicos, de desenvolvimento profissional ou pessoal e religiosos, entre outros.

Estão previstos, ainda, debates e atividades culturais. A programação, porém, ainda será anunciada.

COMO FUNCIONA

A feira presencial ocorre diariamente entre a quarta, 12, e sábado, 15, das 9 h às 21 h. No domingo, 16, ela encerra às 18 h. A Unesp fica na Rua Dr. Bento Teobaldo Ferraz, 271, ao lado da Estação Barra Funda-Palmeiras do Metrô.

A feira virtual acontece ininterruptamente das 9 h do dia 12 abril até as 23h59 do domingo, 16, no site do evento. Ali, o visitante precisa entrar no hotsite de cada editora para ver as condições de venda e a lista de livros disponíveis.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.