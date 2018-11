Feca recebe disputa de cubo mágico e shows

O Feca (Festival Estudantil da Canção de Americana) confirmou a relação de bandas que se apresentarão em sua edição de 2018, que vai ocorrer neste sábado e domingo, no Espaço Americana. Lua Nua (Mamonas Assassinas Cover) e Cardiac são os grupos de destaque.

Com 34 anos de existência, o evento traz como um dos diferenciais deste ano a realização de um campeonato de cubo mágico credenciado na WCA (World Cube Association), o que lhe confere abrangência internacional e atração de cubistas renomados do país.

Por causa da conexão com a entidade e do acompanhamento da Associação Brasileira de Cubo Mágico, os tempos de execução serão acompanhados por praticantes do Cubo Mágico do mundo todo, uma vez que uma quebra de recorde no evento pode desbancar alguém pelo mundo afora. Assim, são esperados alguns dos melhores competidores do Brasil.

Um dos convidados foi o sumareense Renan Cerpe, que apesar de ter apenas 26 anos, organizou o primeiro campeonato oficial do País. Pioneiro no País, ele aprendeu a resolver o cubo com o pai. “Eu sempre gostei muito de desafio, matemática, da parte lógica das coisas, e por curiosidade me interessei bastante pelo cubo porque eu achava que era algo impossível, mas quando eu vi ele fazendo, eu vi que era de fato possível, e pedi para ele me ensinar”, recorda.

Desde então, participou de 37 competições, duas delas campeonatos mundiais. Bateu seis recordes brasileiros e quatro sul-americanos. O mais importante deles foi em 2009, quando quebrou a marca sul-americana na categoria principal do cubo mágico. Ganhou R$ 15 mil no quadro “Se Vira nos 30”, do Domingão do Faustão, e com o dinheiro viajou ao campeonato na Alemanha e criou uma loja especializada no cubo mágico (Cuber Brasil), no Shopping Dom Pedro, em Campinas.

“A única marca de cubo mágico profissional que não é fabricado na China é da minha empresa. Esse cubo, inclusive hoje no Brasil, é um dos mais vendidos”, explica. Após somar outras participações em programas de TV, também lançou um livro sobre a prática, que traz desde experiências pessoais ao passo a passo para iniciantes que se interessem pelo desafio.

Rafael Cinotto, que intermediou contatos para a realização do campeonato em Americana, explica que hoje o Brasil é o 4º país do mundo em número de competidores oficiais (4.297). Também é o 4º em número de campeonatos (foram 211). Ele é representante da Associação Mundial do Cubo Mágico, já foi a mais de 100 campeonatos e foi recordista nacional de montagem com os pés (no mundo atingiu a segunda colocação). Entre os benefícios, Rafael cita melhoria na sociabilidade, concentração e disciplina. “Quem quer resolver rápido, tem que sentar e treinar, aprender mais coisas. Aprender as coisas sozinhos, procurar na Internet”, conta o especialista.

Programação do Feca

01/12 Sábado

15h00 às 15h30: Our Side

15h00 às 16h00: Big River Black

16h00 às 16h45: Batalha Rap

16h45 às 17h15: Essence

17h15 às 17h45: Heberton

17h45 às 18h15: Maracatu

18h15 às 18h45: Felipe Gabriel

18h45 às 19h15: Unidos pelo Samba

19h15 às 19h45: Lighthause (Ralf)

19h45 às 20h15: Arino e Jane

20h15 às 20h45: Leandro Oliveira

20h45 às 21h15: Midnight Sun (músicas de games)

21h15 às 21h45: Sartre

21h45 às 23h00: Lua Nua (Mamonas Cover)

02/12 Domingo

15h00 às 15h30: Totum

15h30 às 16h00: The Best

16h00 às 16h30: Batalha Rap

16h30 às 16h45: Leonardo (músicas de games)

16h45 às 17h15: Saciloto e Nicolau

17h15 às 17h30: Zé

17h30 às 17h45: Banda Heitor

17h45 às 18h15: Cardiac

18h15 às 18h45: Adson (músicas de games)

18h45 às 19h15: Lucas Borba

19h15 às 19h45: Estação de Energia

19h45 às 20h15: Midinight Sun

20h15 às 20h45: Samara Bueno

20h45 às 21h15: Retina

ACONTECE: O Feca terá início às 15h e vai até as 24h no sábado; no domingo, termina às 21h30. A entrada é livre até as 14h30. A partir dessa hora, custará R$ 5 com nome na lista. Sem nome na lista, custará R$ 10. O Espaço Americana fica localizado na Avenida Bandeirantes, 2.345, Centro.