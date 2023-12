Faustão revela que fraturou a costela após passar por transplante

Faustão revelou nesta terça-feira, 19, que fraturou a costela depois de passar pela cirurgia de transplante de coração. O apresentador falou sobre o assunto em entrevista ao podcast O Programa de Todos os Programas.

No vídeo, ele explicou que a fratura não tem relação com a operação que ele passou em agosto. Na verdade, isso aconteceu após seu processo de recuperação.

“Eu já posso fazer o que eu quiser. É que eu tive alguns probleminhas depois, nada com a cirurgia. Duas vezes para entrar no carro. O que você faz para entrar no carro? Você entra primeiro o corpo e depois as pernas. O imbecil aqui já começou a achar que estava bem, pôs uma perna e jogou todo o peso na outra. A outra deu uma falhada e fui para o chão.”

“Tá certo que do carro para o chão são 40 centímetros. Duas vezes isso. Aí tem uma fratura na costela, essas coisinhas que atrapalharam na reabilitação com a fisioterapia. Coração não dá problema. Não tive rejeição alguma”, explicou.