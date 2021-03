Faustão recebe a primeira dose da vacina contra a covid-19

Depois de Ana Maria Braga, mais um apresentador entrou para a lista de personalidades que receberam a vacina contra a covid-19. Nesta segunda-feira, 29, Fausto Silva tomou a primeira dose da imunização.

Aos 70 anos, o apresentador do Domingão do Faustão foi vacinado em São Paulo. Como o artista não tem rede social, o registro da vacinação foi feito pelo site oficial de Entretenimento da Globo.

A foto de Faustão de máscara, recebendo o imunizante dentro do carro em um drive thru da capital paulista, também foi compartilhada nas redes sociais, no perfil criado por fãs do apresentador. Confira:

Na sexta-feira, 26, Ana Maria Braga, 71, também comemorou o momento que recebeu a primeira dose da vacina. Nas redes sociais, ela escreveu: “Vacinada! Hoje começa a vacinação de 69 a 71 anos pelo SUS”.

Serginho Groisman, 70, também foi imunizado contra o coronavírus, na semana passada, no Guarujá, litoral de São Paulo. “Um respiro de alívio em meio a tanta tristeza e preocupação. Que a vacina chegue a todos”, compartilhou ele em seu Instagram.