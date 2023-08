Faustão manda recado emocionado para familiares do doador do coração que recebeu

Faustão mandou um recado para os familiares do doador do coração que recebeu após realizar o transplante do órgão. O apresentador agradeceu, nesta quinta-feira, 31, a “bênção de Deus”.

Em entrevista ao colunista Flávio Ricco, do R7, o comunicador disse: “quero muito agradecer o doador, ao pai dele, sua imensa generosidade de permitir que eu continuasse vivendo. Não tenho como agradecer a esse pai, a viúva e o irmão desse moço, que eu sei era um atleta”.

“Transportar para outra pessoa o direito de continuar viver é muito mais que uma generosidade. Foi uma bênção que Deus me deu”, reiterou Fausto SIlva.

Ao UOL, Faustão também afirmou que está se sentindo ótimo após a operação. “Sinto como se o meu coração batesse ainda mais forte, é uma sensação única. Tiveram que tirar um monte de entulho de dentro de mim, e colocaram um coração novo, de um garotão de 35 anos. É algo que me faz sentir muito vivo”, disse.

O transplante foi feito no domingo passado, dia 27, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde o apresentador está internado desde o dia 5 de agosto após apresentar um grave quadro de insuficiência cardíaca.