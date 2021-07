Faustão estreia novo programa na Band em janeiro

A Band anunciou nesta terça-feira, 27, que a estreia de Fausto Silva na emissora será em janeiro de 2022. Diferentemente do que vinha circulando, a Band deixa claro em comunicado que toda a produção do programa de Faustão será feita nos estúdios da emissora paulista. Para isso, os espaços passarão por reformulação para que se adaptem à nova atração.

Luciano Huck

A Globo anunciou na semana passada, as novidades que chegam entre agosto de setembro próximos. Entre os destaques, está a chegada de Luciano Huck, em 5 de setembro, para comandar o Domingão.

Após a saída de Fausto Silva, o Domingão ganhou a apresentação temporária de Tiago Leifert, que se despede da atração no dia 29 de agosto, pois assumiu de forma interina, sabendo que o apresentador oficial seria Luciano Huck, que assumiria, a princípio somente em 2022. Leifert vai se despedir com a apresentação da grande final do Super Dança dos Famosos.

Saída da Globo

Desde o início de 2021, já havia sido revelado que Fausto Silva encerrara o contrato com a Globo, após mais de 30 anos, e que assumiria um programa na Band, em 2022. O apresentador tomou a decisão de não renovar o contrato com a emissora depois de ter uma reunião com os diretores do entretenimento Carlos Henrique Schroder e Ricardo Waddington. Havia planos para o apresentador assumir um programa nas noites de quinta, mas ele não quis.

Aqui, o comunicado oficial da Band.

