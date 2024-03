Faustão diz que está bem e que recuperação pode durar um mês

Faustão segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após uma embolização realizada nesta semana, que sucedeu a um transplante de rins feito no dia 26 de fevereiro.

De acordo com informações do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o apresentador de 73 anos permanece sem previsão de alta, mas se encontra consciente, conversando e interagindo por mensagens de WhatsApp. “Fiz todos os exames, está tudo ok com o rim, (mas) às vezes demora até um mês. Tô na espera, na arte da paciência”, disse.

A embolização é uma técnica cirúrgica destinada a interromper o fluxo sanguíneo em uma região específica do corpo. Este procedimento foi indicado para tratar complicações linfáticas que interferiam no processo de recuperação do apresentador.

Ainda segundo nota divulgada pela família, o transplante renal foi realizado com sucesso, no entanto, o início da função do novo órgão ainda é aguardado.

Em agosto de 2023, Faustão foi submetido a um transplante de coração devido a uma insuficiência cardíaca, também no Hospital Albert Einstein. A necessidade do transplante cardíaco surgiu após o apresentador apresentar problemas de saúde graves, que o levaram ao hospital em 17 de agosto, culminando na sua inclusão na lista de espera por um transplante, gerida pelo Sistema Nacional de Transplantes.