Faustão agradece família de doador em vídeo: ‘Eternamente grato’

O apresentador Faustão agradeceu a família do seu doador em um vídeo postado no Instagram ‘Faustão do Meu Coração’ nesta quinta-feira, 31, e detalhou como está o processo de sua recuperação.

“Sou eternamente grato ao José Pereira da silva, pai do Fábio, que teve uma generosidade absurda e proporcionou que eu continuasse vivo. Eu fico emocionado. Ele me deixou a chance de viver de novo. Agradecer ao irmão do Fábio, a Jaqueline, a viúva. Vou agradecer sempre. Espero um dia pessoalmente agradecer. É de uma generosidade que me emociona e me motiva. A única coisa que eu prometo é honrar a memória do seu filho, fazendo só coisas boas para você ter cada vez mais orgulho.”, disse.

O apresentador ainda revelou detalhes do seu doador, Fábio. Segundo Faustão, ele era um atleta, surfista, jogador de futebol e tinha 35 anos. A causa de sua morte foi natural.

Na postagem, Faustão comentou sobre os comentários negativos da internet e as acusações de ter furado a fila de doação. “Eu sei que a internet tem um monte de gente falando m… Se eu tivesse preocupado com isso, eu não tinha nem começado a minha carreira. Mas para você que gosta de mim, é para você que eu tenho que dar uma explicação. Dos 200 e poucos transplantes, 60 pessoas esperaram menos de um mês. Eu dei sorte também nessa fila”, disse.

Sobre a recuperação, Fausto disse que está muito bem, disposto e motivado. “Não sinto nada, nenhuma dor. Estou completamente recuperado. Já estou andando no terceiro dia depois da operação.”

Faustão passou por uma cirurgia de transplante de coração no último domingo, 27 de agosto. A informação foi confirmada pelo Hospital Albert Einstein onde o apresentador está internado desde o dia 5 de agosto após apresentar um grave quadro de insuficiência cardíaca.

De acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital, a cirurgia ocorreu no início da tarde do domingo e durou 2h30. O procedimento foi realizado com sucesso, segundo o hospital. Faustão, agora, segue na UTI para o acompanhamento da adaptação do órgão e controle da rejeição.