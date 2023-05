Fãs fazem fila no Planetário do Parque Ibirapuera para dar adeus a Rita Lee

Velório da cantora e compositora Rita Lee no Planetário do Parque do Ibirapuera - Foto: BRUNO ROCHA - ENQUADRAR - ESTADÃO CONTEÚDO

O velório de Rita Lee começou nesta quarta-feira, dia 10, às 10h, no Planetário, no Parque do Ibirapuera, na zona sul da capital paulista. O local foi escolhido pela própria cantora e compositora, que morreu na noite de segunda-feira, 8, em sua casa, em São Paulo, depois de uma batalha contra um câncer de pulmão descoberto em 2021.

Entre os primeiros familiares que chegaram ao velório estavam Virginia, irmã de Rita, e João Lee, o filho do meio da cantora. Em entrevista aos jornalistas presentes, ele destacou a simplicidade de sua mãe, além da dignidade e a honestidade com que vivia o seu dia a dia. João falou ainda sobre a sensibilidade de sua mãe de entender as pessoas e se comunicar com o público. O artista plástico Antonio Peticov, amigo da cantora, também já passou pelo local. Muitos fãs estão na fila para a despedida final da rainha do rock nacional.

Como funciona o velório

O público entra pela porta principal do Planetário, passa pelo seu centro, onde está o corpo de Rita Lee, em caixão fechado, e sai pelos fundos. No teto, sobre o caixão, é projetado o céu do dia 31 de dezembro de 1947, data do nascimento da cantora. O velório de Rita Lee começou às 10h e seguirá até as 17h. Depois, o corpo segue para uma cerimônia de cremação restrita à família.