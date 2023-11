Fãs de Taylor Swift doam ou vendem ingresso mais barato após morte e adiamento

Muitos fãs de Taylor Swift desistiram dos shows no Rio de Janeiro depois da morte de Ana Clara Benevides na sexta-feira, 17. Em grupos de admiradores da cantora norte-americana, pessoas falam sobre venda de ingressos por um preço abaixo do que pagaram – ou até chegam a doar seus tickets.

O movimento começou a acontecer por vários fatores. Muitos fãs ficaram inseguros com a segurança do show após vários relatos de pessoas passando mal com o calor e a morte de Ana Clara na sexta-feira, 19. Há relatos de quem também colocou os ingressos à venda por desaprovar o comportamento de Taylor Swift no show de domingo, 19, a apresentação seguinte ao óbito da jovem de 23 anos.

A cantora não mencionou o nome de Ana Clara Benevides durante o espetáculo e, ao Fantástico, da TV Globo, a família da estudante de psicologia disse que não recebeu nenhum tipo de ajuda – tanto da artista, quanto da equipe dela ou da produtora do evento, a Tickets for Fun (T4F).

O Estadão também tentou contato com a empresa para confirmar que ingressos ficaram disponíveis nesta segunda-feira, 20. Não teve resposta até o momento da publicação deste texto. O espaço está aberto a manifestações.

Doação de ingressos

Giovanna Ponzoni, de São Paulo, tinha ingresso para ver a Taylor Swift no domingo, 19. Porém, ela também desistiu depois dos últimos acontecimentos com os shows da cantora no Rio de Janeiro. “Sou asmática e tenho problema respiratório, quando abriu a pré-venda, eu só consegui comprar o ingresso para o RJ. Desde então, eu já tinha fechado hotel e tava com avião comprado”, relata ela ao Estadão.

Quando ela viu as pessoas passando mal e soube da morte de Ana Clara Benevides, ela decidiu doar seu ingresso. “Me deu muita agonia ver tudo aquilo. Postei no Twitter e em alguns grupos que estava doando uma cadeira superior”, completou.

Com o cancelamento do hotel, avião e com o próprio ingresso, o qual pagou R$ 528 com taxa de conveniência, Giovanna teve um prejuízo de cerca de R$ 3 mil.

‘Ninguém está comprando’

Pedro Roma, morador do Rio de Janeiro, foi a todos os shows da artista no Estádio Nilton Santos, o Engenhão. Depois da apresentação de domingo, 19, ele decidiu colocar seus ingressos para pista premium do show desta segunda-feira, 20, à venda por R$ 300 ou R$ 400. A meia-entrada e a inteira foram vendidas no site oficial, respectivamente, por R$ 475 e R$ 950, sem contar as taxas adicionais.

“Estou tentando vender, mas ninguém está comprando mesmo com o valor abaixo. Vendo porque não concordo com a posição e da equipe perante a morte da Ana. Foi omissão”, diz ele à reportagem.

No entanto, Pedro vai ao show caso não consiga vender os ingressos. “Não quero perder dinheiro”, completa.

Venda por menos que a metade do preço

O Estadão conversou com Isabela Fernandes, de 27 anos, que mora em Pernambuco e viajou ao Rio de Janeiro só para acompanhar os três shows de Taylor Swift na capital fluminense. Depois da primeira apresentação, no Engenhão, ela ficou com medo de ir ao evento deste sábado, 18, e anunciou a venda do seu ingresso por menos que a metade do preço – ela comprou por cerca de R$ 1700 e vendeu por R$ 650 – nas redes sociais.

“Eu iria sozinha no sábado e por isso também fiquei com medo. Quando você sai do show, é aquela agonia, não tem segurança. Ontem, teve arrastão, teve uma pessoa do nosso grupo que foi furtada no trem. Meus amigos estavam em outro setor e também decidiram não ir hoje porque estavam muito assustados e tristes com o descaso e irresponsabilidade da produtora que em momento nenhum deu suporte pra gente”, contou ela ao Estadão.

Grupos de fãs

No grupo do Facebook “The Eras Tour 2023 – Compra e Venda de Ingressos”, Lucas Rezende anunciou seu ticket da pista premium para o show desta segunda-feira, 20, por R$ 550. O ingresso custava R$ 950, sem contar as taxas adicionais, no site oficial.

“Fiz a compra por crédito do site e não tenho interesse em pegar o reembolso desse crédito. Então, prefiro vender”, escreveu ele na publicação.

Diego Santos anunciou no mesmo grupo a venda de um ingresso para cadeira inferior oeste no show desta segunda-feira, 20, por R$ 300. O valor do ingresso anunciado no site oficial era de R$ 750 mais as taxas convencionais.

O Estadão tentou contato com os dois para entender o que motivou a decisão, mas ainda não teve retorno. A matéria será atualizada quando tiver mais informações.