Fãs de Ludmilla ‘invadem’ perfil de Luana Piovani após crítica à cantora

A atriz Luana Piovani criticou a participação de Ludmilla no GP Brasil de Fórmula 1, no último domingo, dia 5. Após ver uma suposta falha da cantora durante a execução do Hino Nacional, Piovani compartilhou o trecho do erro e escreveu “vergonha alheia”.

Depois da publicação da atriz, fãs de Ludmilla lotaram o perfil de Piovani de comentários. Segundo a cantora, o que de fato aconteceu foram problemas técnicos e não foi um erro de sua parte. Com isso, em defesa de Ludmilla, internautas alegaram que Luana Piovani estaria espalhando “fake news”.

“Foi desnecessário, triste e deselegante”, escreveu um internauta sobre a publicação da atriz. “Já pediu desculpas para a Ludmilla por ter repostado uma notícia falsa?”, comentou outro.