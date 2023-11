Fãs da região se preparam para show de Taylor Swift no Brasil

A turnê “The Eras Tour” acontece nos próximos dois finais de semana no país, e é aguardada com ansiedade pelos admiradores

A turnê de celebração das fases da carreira da cantora Taylor Swift, a “The Eras Tour”, chega ao Brasil nesta sexta-feira (17) após meses de espera e ansiedade dos fãs da região e de todo o país. A série de shows, que acontece entre o Rio de Janeiro e São Paulo, contempla sucessos de cada álbum lançado durante os 15 anos de carreira da norte-americana, tornando-se uma verdadeira experiência para os admiradores dela.

Na verdade, para alguns desses fãs, a espera para ver a cantora já perdura três anos, desde o cancelamento da turnê “Lover”, que passaria pelo país em 2020, mas foi cancelada em decorrência da pandemia. Para outros, que foram marcados por cada uma das fases celebradas nos shows, a espera pode ser ainda maior.

Essa é a primeira vez que Taylor faz grandes shows no Brasil. Para a passagem da turnê pelo país, a cantora separou seis datas: dias 17, 18 e 19, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro; e 24, 25 e 26, no Allianz Parque, na capital paulista.

Marcos Vinicius teve momentos da vida marcados pela Taylor Swift, e agora se prepara para vê-la no Rio de Janeiro e São Paulo – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A ansiedade para finalmente poder encontrar Taylor Swift e vivenciar três horas de show em meio ao coro de vozes de outros fãs está próxima de acabar. O jornalista americanense Marcos Vinícius Barbosa, de 28 anos, encontrará a cantora ainda nesta sexta, a mais de 500km de casa, na cidade maravilhosa.

“Ela traduz em suas canções sentimentos que também sinto, gerando total identificação. É especial para mim, poder participar desse marco, uma vez que não tivemos outra oportunidade palpável de assistir as demais turnês dela, e com a ‘The Eras Tour’, ter um gostinho de cada álbum”, disse.

Marcos precisou montar uma força tarefa entre amigos para conseguir ingressos. A demanda era alta, e as filas no site de compra chegaram a atingir mais de um milhão de pessoas. Por fim, conseguiu entradas não só para o primeiro show, mas também para o último, que acontece em São Paulo.

“Durante os anos, cresci e amadureci acompanhando os álbuns dela, e as músicas que foram trilha sonora de momentos únicos em minha vida”, contou. Foi ao som das canções “Love Story” e “Lover” que ele pediu o noivo Fernando em casamento.

Taylor Swift se apresentará em seis datas no Brasil – Foto: Divulgação

A proximidade da artista com os fãs está fortemente ligada às músicas, que causam identificação. Para a psicóloga Vitória Cristina Silva Zarbin, 25, a relação com a Taylor foi fortalecida com o lançamento do álbum Folklore durante a pandemia.

“Eu não me encontrava bem, então quando ela lançou e eu escutei, entrei nesse mundo novo que ela criou, fazendo eu me desvincular de toda aquela situação que a gente se encontrava. Foi como um conforto pelas músicas, e acho que isso faz com que esse seja meu álbum favorito dela, pelo abraço que ele me deu em um momento tão delicado”, disse.

Vitória vai ao show no dia 26 e, assim como o restante dos fãs da Taylor, já está preparando a roupa – que costuma ser inspirada em looks ou álbuns da cantora -, e as friendships bracelets (pulseiras da amizade), que são trocadas entre o público do show.

“Estamos na expectativa de ser o público que mais impacte ela, marcando a passagem dela com a tour por aqui”, disse.

“Ela tem um senso narrativo muito forte, então ela consegue colocar musicalmente o que o ouvinte dela está passando, então você pensa ‘nossa ela escreveu aquilo para mim’”, disse o estudante Brendon Rosa Santos, 22.

Ele acompanhou a carreira de Taylor durante toda a sua adolescência, e agora espera vê-la performando todas as músicas que marcaram sua vida, além de ter expectativas de surprise songs – músicas surpresas que a cantora inclui no repertório de cada show – e de possíveis anúncios de próximos álbuns.

“Eu queria muito escutar Daylight, que é do álbum Lover, mas já foi tocada nos Estados Unidos, então eu chuto que será I Did Something Bad ou Say Don’t Go”.