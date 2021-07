Faro policial

Maria Flor teve a chance de contracenar com diferentes atores a cada novo dia de estúdio - Foto: Divulgação

Maria Flor precisou mexer em uma gama de sentimentos e emoções ao longo das gravações da série “Os Ausentes”, produção nacional inédita disponível no recém-lançado HBO Max. Durante o trabalho no “set”, a atriz mergulhou, pela primeira vez, no universo das tramas policiais. A obra narra a rotina de uma agência de investigação de pessoas desaparecidas, situação que pode atingir qualquer pessoa, de qualquer idade ou classe social, e que ocorre pelos motivos mais variados.

“É um universo muito pesado. Em vários momentos, a gente se aproximava de sensações e sentimentos daquelas pessoas que perderam seus entes queridos. Muitas cenas foram tocantes para mim. Me envolvi demais nesse mundo. Toda a temática da série é bastante real. Crianças, por exemplo, desaparecem todos os dias no Brasil”, ressalta Maria Flor, que interpreta a intensa Maria Julia.

Ao longo de 10 episódios, a produção acompanha a chegada de Maria Julia à Agência Ausentes. Ela fugiu de Buenos Aires, após seu pai sumir misteriosamente, e está disposta a reencontrá-lo. No local, a jovem passa a trabalhar ao lado de Raul Fagnani, papel de Erom Cordeiro. O ex-delegado sofre com o misterioso desaparecimento de sua filha. Enquanto buscam por seus familiares, a dupla de investigadores se embrenha na procura por pistas para solucionar os casos que chegam à agência. “Acho que São Paulo é um grande personagem dessa série. As locações foram muito acertadas, eram muito reais. Tudo ficava mais concreto naqueles ambientes. A gente lidava com sentimentos muito difíceis e duros”, explica.

Inicialmente, a chegada de Maria Julia enfrenta a resistência de Raul. O ex-delegado desconfia das habilidades da jovem para solucionar os casos da agência. Para Maria, a série também faz uma importante leitura do machismo no meio policial.

“As mulheres têm uma potência enorme. Acho maravilhoso ter a chance de fazer uma personagem que se coloca em risco e não tem medo. É um universo muito masculino. Quando a Maria Julia chega na agência, ela tem de lidar com aquele olhar superior e desconfiança do Raul. Acho que isso enriquece bastante o conflito entre os dois”, defende a atriz, que vê uma vida longa para a série no futuro.

“Ao longo dos episódios, a Maria Julia vai ganhando a agência. Espero que tenhamos uma segunda temporada para aprofundar essa relação dos dois”, completa.

Mesmo com um enredo central, a cada episódio, uma nova história é contada em “Os Ausentes”. Por isso, Maria Flor teve a chance de contracenar com diferentes atores a cada novo dia de estúdio, como Jacqueline Sato, Nuno Leal Maia, Negra Li, Flávia Garrafa e Augusto Madeira.

“Além do arco principal, cada episódio tem uma história fechada. Isso é ótimo porque não há necessidade de esperar 10 episódios para saber o desfecho de um enredo. Todo episódio há uma história que começa e acaba. Também era um frescor ótimo ter um ator diferente no ‘set’ todo dia. Ficava super empolgada quando via alguém”, valoriza.