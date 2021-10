Faro jornalístico eclético

Em 1996, aos 25 anos, Maria Beltrão tinha acabado de se formar em Jornalismo e ainda estava buscando a vertente profissional que mais se adequava ao seu jeito leve e despojado. Mesmo avessa à ideia de trabalhar na tevê, por curiosidade ela resolveu fazer um curso de expressão em vídeo. Nas aulas, acabou conhecendo a jornalista Alice Maria Reiniger que, à época, buscava novos talentos para fazer parte de um canal de notícias do Grupo Globo.

“Era um momento de muita insegurança. Não enxergava o meu estilo de apresentação com o que estava habituada a ver na televisão. Para minha sorte, esse canal novo estava buscando exatamente pessoas sem os velhos vícios televisivos. E foi assim que meu jeito improvisado de ser acabou sendo valorizado”, entrega Beltrão, entre risos e cheia de orgulho por fazer parte da primeiríssima geração de profissionais da GloboNews, canal que acaba de completar 25 anos.

Entre as principais coberturas vividas por Beltrão no telejornal, ela destaca os ataques de 11 de setembro de 2001 como um dos períodos mais tensos de sua vida – Foto: Divulgação

Aos 50 anos, completados em setembro, Beltrão se diverte ao analisar que passou exatamente metade de sua vida dentro dos estúdios do canal pago, localizados na famosa antiga sede da Globo, no bairro do Jardim Botânico, Zona Sul do Rio de Janeiro. Os primeiros meses à frente das câmeras foram sofridos. Sem experiência com programação ao vivo, Beltrão ficava frustrada a cada erro que acontecia nas transmissões. Hoje, esses equívocos acabaram se tornando as histórias mais engraçadas de sua trajetória.

“Muita coisa que eu achava estranho, incorreto na época, hoje em dia virou a minha assinatura. Acho divertida essa transição quando o vício vira virtude”, destaca a jornalista que, por muitas vezes, chegou mesmo a pensar se realmente tinha real vocação para o vídeo. Novamente, foi Alice Maria quem acalmou os ânimos de Beltrão. “Ela disse que era exatamente o fato de não ser uma apresentadora convencional que faria diferença. Acho que acertou”, gaba-se.

Foi com o extinto “Em Cima da Hora” que começou a história da jornalista na GloboNews. Programa era ao vivo, com muitas horas de duração e diversos “links” nas capitais brasileiras e principais cidades do mundo. Entre as principais coberturas vividas por Beltrão no telejornal, ela destaca os ataques de 11 de setembro de 2001 como um dos períodos mais tensos de sua vida. “É um ponto importante para minha carreira, uma virada de chave para confirmar que estava no caminho certo. Vivia pedindo demissão, já estava no canal há cinco anos, achava que a data poderia ser o timing perfeito para mudanças”, explica.

Porém, Maria acabou virando a grande âncora da GloboNews na cobertura. Na fatídica data, ela teve de fazer a tradução simultânea do discurso do presidente americano George W. Bush, além de traduzir a coletiva com o presidente francês Jacques Chirac. No total, ficou cerca de 10 horas no ar. “Chorei muito quando cheguei em casa, era o peso dos atentados sendo absorvidos por mim depois de muitas horas de tensão. Quando acordei no dia seguinte, ouvi a repercussão positiva da cobertura e pensei que não tinha mais motivos para pedir demissão”, entrega, entre risos.

Natural do Rio de Janeiro e apaixonada por cinema e Carnaval, Beltrão acaba sendo aproveitada pela Globo em dois momentos importantes do ano: as transmissões dos desfiles das escolas de samba e a noite de entrega do Oscar. “Adoro participar desses eventos especiais. E é muito legal ser lembrada para fazer coisas diferentes”, analisa.

Feliz na Globonews, hoje ela segue comandando o eclético “Estúdio I”, mesa diária de informações que tem a informalidade como principal característica. No ar desde 2008, antes da pandemia o programa recebia convidados de diversas áreas e tinha a interatividade com o público como um trunfo. Aliás, sempre muito comunicativa, Beltrão se adaptou muito bem ao esquema veloz e sem muitos filtros das redes sociais. Apesar da onda de desinformação, ela vê a internet e suas facilidades como uma aliada importante das notícias.

“Eu já era da interatividade antes dessa revolução tecnológica. Quando estava na bancada, já investia nessa proposta do liga para mim, do fala comigo, deixa eu chegar perto de você. O advento das redes sociais coube direitinho no meu estilo de me comunicar com o público”, valoriza.