Cultura ‘Fantástico’ divulgará novos participantes do BBB 24; entenda como será dinâmica

O BBB 24 já revelou quem são 18 de seus participantes. Neste domingo, 7, durante o Fantástico, a Globo divulgará mais 13 candidatos que brigarão por oito vagas no elenco do Big Brother Brasil em 2024.

A direção do programa havia prometido 32 competidores, ao todo, incluindo quem já está na casa e quem será divulgado hoje no Fantástico. Mas, mais cedo neste domingo, 7, a dentista Rebeca Mota, que estava confinada, desistiu de participar. A informação foi confirmada posteriormente por Boninho (entenda o caso aqui).

Quem já está garantido no BBB 24

Na última sexta-feira, 5, foram anunciados 18 participantes – 12 do grupo Pipoca, composto por anônimos, e seis do grupo Camarote, composto por artistas conhecidos do público ou personalidades relevantes em suas áreas.

Quantos participantes o público definirá para entrar no BBB 24

Os 13 candidatos restantes serão apresentados hoje, durante o Fantástico (o programa tem início às 20h30, segundo a programação da Globo). Serão sete homens e seis mulheres.

Ainda neste domingo será aberta a votação do público para a escolha de dois destes 13 para entrar em definitivo no BBB 24 – um homem e uma mulher. Os escolhidos já serão introduzidos ao grupo durante o programa de estreia, nesta segunda, 8.

Repescagem do BBB 24

Em relação aos 11 restantes, haverá uma dinâmica que Boninho chamou de ‘puxadinho’: seis deles serão escolhidos para integrar oficialmente o elenco do Big Brother Brasil, mas desta vez a votação não será feita pelo público, e sim pelos 18 participantes que já estarão na casa.

A expectativa é de que todos os 26 participantes já dividam a casa do BBB 24 no programa de estreia nesta segunda, 8.

Quem são os participantes do BBB 24

O grupo Camarote do BBB 24 já possui seis nomes confirmados: Wanessa Camargo, Yasmin Brunet, MC Bin Laden, Rodriguinho, Vanessa Lopes e Vinicius Rodrigues.

Já o Pipoca, composto por ‘anônimos’, conta com Leidy Elin, Maycon, Lucas Pizane, Deniziane, Marcus Vinicius, Beatriz, Mateus, Nizam, Giovanna, Alane, Fernanda e Lucas Luigi.