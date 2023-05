Cultura Famosos prestam homenagens a Paulo Gustavo pelos dois anos de falecimento do humorista

Nesta quinta-feira, 4, famosos prestaram homenagens para o ator Paulo Gustavo que morreu há dois anos, vítima de complicações da covid.

O médico e viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas compartilhou em suas redes sociais: “Vou tentar ressignificar a data de hoje, que me pesa diariamente há 2 anos, quando um vírus revirou o mundo e levou meu marido, pai dos meus filhos, para longe do nosso convívio diário”.

A apresentadora e humorista Tatá Werneck também fez um post em homenagem ao grande amigo. “Dois anos que a gente entendeu que você era cometa. Tua ausência é forte. Mas tua presença é mais. Eu lembro de você todo dia. Vamos te amar sempre”, disse na legenda.

A atriz e comediante Mônica Martelli publicou: “Diariamente tenho que fazer escolhas e não tem você para me dar um norte. Fiquei órfã do seu olhar, da sua inteligência e do seu amor de amigo. Às vezes ainda acho que não é real”.

Ingrid Guimarães compartilhou o luto e a saudade pelo humorista. Em seu perfil nas redes, a ex-global postou alguns vídeos de Paulo com filtros e efeitos do Instagram.