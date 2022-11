Cultura Famosos postam vídeos do casamento de Fernanda Rodrigues e Raoni Carneiro

Fernanda Rodrigues se casou com o diretor e ator Raoni Carneiro nesta sexta-feira, 4, depois de 14 anos juntos. A cerimônia oficial aconteceu na Quinta da Pacheca, em Lamego, Portugal. A atriz e o diretor são pais de Luisa, de 12 anos, e Bento, de 6 anos.

“Três anos de espera. Chegou o dia”, escreveu a atriz nos stories do Instagram. Nas redes sociais, o que mais chamou atenção e ganhou o coração do público foi o momento em que Bento viu a mãe entrando na cerimônia. O pequeno de 6 anos não segurou as lágrimas ao ver Fernanda vestida de noiva:

Sandy, Lucas Lima, Fernanda Paes Leme, Paulo Vilhena e Susana Werner foram alguns dos artistas presentes na cerimônia.

“Poder ter toda família, melhores amigos, amigos recentes e antigos, para eles é como se cada um que estivesse aqui fosse e será para sempre padrinho ou madrinha desta cerimônia”, disse o galã da Globo, em um trecho de vídeo publicado por Léo Fuchs, produtor e amigo de Fernanda.