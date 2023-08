Famosos desejam melhoras para Faustão

Após o Hospital Israelita Albert Einstein, de São Paulo, informar na noite deste domingo, 20, que o quadro de saúde de Fausto Silva, 73, se agravou e que um transplante cardíaco será necessário, famosos se pronunciaram nas redes sociais e desejaram boas vibrações para o apresentador.

Faustão foi internado no dia 5 de agosto para tratar um quadro de insuficiência cardíaca. Segundo a nota enviada pelo hospital à reportagem, trata-se de uma “condição que vem sendo acompanhada desde 2020”. O apresentador está sendo submetido à diálise e necessita de medicamentos para “ajudar na força de bombeamento do coração”, diz o texto.

Veja algumas das mensagens:

“Ainda não terminou as Olimpíadas do Faustão, tem muita coisa pra você fazer aqui. Deus te abençoe com muita saúde”, escreveu o apresentador Celso Portiolli

“Fausto amado! Nós te amamos muito e o chefe lá de cima também! Por isso logo logo vc vai estar em casa fazendo sua pizzada maravilhosa!!!”, disse a atriz Giovanna Ewbank

“Vai dar tudo certo, querido Fausto. Deus te abençoe!!!!!”, escreveu a atriz Camila Queiroz.

“Te amo meu amigo. Vc ganha todas e Deus está com vc. Orando por vc assim como todos os brasileiros que te amam como eu te amo e amo essa família linda que me sinto parte”, escreveu o ator Leandro Hassum.