Famoso museu Pompidou de Paris vai abrir filial no Brasil – local já está definido

O Centro Georges Pompidou, famoso museu de arte contemporânea com sede em Paris, terá uma filial no Brasil. A nova unidade, a primeira da instituição na América Latina, será instalada em Foz do Iguaçu, no Paraná. O acordo para estabelecer uma filial em Foz do Iguaçu foi formalizada por meio de um acordo entre o Governo do Paraná e a instituição francesa. O contrato foi assinado segunda-feira (06), em Paris, pelo governador do estado Carlos Massa Ratinho Júnior e por Laurent Le Bon, presidente do Centro Georges Pompidou.

Filial do Centro Georges Pompidou será instalada próxima ao Parque Nacional do Iguaçu, lugar das Cataratas do Iguaçu

O novo museu (que inclusive será o primeiro de arte em Foz do Iguaçu!) será instalado em um local estratégico, próximo ao Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. O espaço ficará muito próximo ao Parque Nacional do Iguaçu e ao Parque das Aves, duas das principais atrações turísticas da região. A CCR Aeroportos, empresa que administra o aeroporto paranaense, financiará o projeto arquitetônico.

Além da sede francesa, o Pompidou possui “antenas”, como são chamadas suas unidades, na Bélgica, Espanha e China. A ideia é que a unidade de Foz do Iguaçu tenha um viés de brasilidade.

Centro Georges Pompidou de Paris

O Centro de Arte Georges Pompidou, é o principal espaço de Paris dedicado à arte moderna e contemporânea. Formado pelo conjunto do Museu Nacional de Arte Moderna, biblioteca e sala de cinema, o Pompidou é imperdível pela arquitetura inusitada, o acervo com grandes nomes da arte mundial e ainda um visual incrível para a cidade de Paris, com direito à Torre Eiffel na cena.

Entre os principais artistas em exposição no Pompidou estão: Frida Kahlo, Henri Matisse, Joan Miró, Piet Mondrian e Andy Warhol, entre outros. Além do acervo permanente, o Pompidou recebe também exposições temporárias.