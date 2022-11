Famílias de exploradores nas telonas em ‘Mundo Estranho’

A dinâmica entre três gerações de uma família é o coração do novo filme da Walt Disney Animation Studios. “Mundo Estranho” estreia hoje (24) contando uma história de aventura repleta de emoção. O longa-metragem tem direção de Don Hall, ganhador do Oscar por “Operação Big-Hero” (2014).

A produção apresenta os Clades, uma lendária família de exploradores. Jaeger Clade é o patriarca, que partiu muito jovem para viver suas aventuras. Contudo, ele se perdeu em uma expedição e nunca mais foi encontrado.

Seu filho Searcher é um homem brilhante que descobriu a planta pando, que fornece energia para toda a comunidade de Avalônia, onde mora. O personagem dedica a vida à sua fazenda e à família, tentando ser a figura presente que seu próprio pai nunca foi.

Longa-metragem tem direção de Don Hall, ganhador do Oscar por “Operação Big-Hero” – Foto: Divulgação

“Jaeger é o nosso herói. Ele é como um daqueles caras que usam camisas brancas que foram rasgadas lutando contra um jacaré. Ele é um personagem incrível. Mas e se esse cara fosse o seu pai? Isso parece bem menos incrível”, disse o codiretor e roteirista Qui Nguyen.

Já Ethan é o terceiro elo dessa corrente. Filho de Searcher, ele ajuda o pai na fazenda, mas não tem certeza se quer seguir seus passos. Aos 16 anos, é um jovem com grande senso de humor e responsável, mas sente uma curiosidade intensa sobre a história do avô desaparecido. Quando uma missão imprevisível começa a mover esses personagens, eles vão descobrir que, apesar das diferenças, têm mais em comum do que estão dispostos a admitir.

PERSONAGENS. “Mundo Estranho” é repleto de personagens cativantes. Meridian Clade, esposa de Searcher e mãe de Ethan, é uma hábil piloto que vai ser uma importante adição à expedição da família Clade. Outra personagem feminina de destaque é Callisto Mal, presidente de Avalônia que não vai medir esforços para proteger seu povo.

Legend é o feliz cachorro de três pernas da família Clade que, sem saber, adora correr em direção ao perigo. Na trama, ele será um fiel companheiro de Ethan em todas as situações estranhas que ele encara.

Um dos destaques do longa é Splat, uma criatura azul do mundo estranho e que se torna amigo de Ethan, orientando os Clades na misteriosa terra subterrânea. Sem traços faciais, Splat foi um desafio para os cineastas. “Há muito no timing e na pose do personagem que vende a emoção – você quase pensa nele como um fantoche”, disse a chefe de animação Amy Smeed.

O cenário de “Mundo Estranho” foi inspirado em “Viagem ao Centro da Terra”, de Júlio Verne, e em obras de H. G. Wells. Esse mundo vasto e subterrâneo, que possui criaturas bizarras, perigos iminentes e pontos desconhecidos, é uma alegoria ao Planeta Terra.

“O que começou tudo foi pensar nos meus filhos e no mundo que eles vão herdar. Qual é a diferença do mundo de hoje para o que herdei do meu pai?”, questiona o diretor Don Hall. Com 101 minutos, “Mundo Estranho” tem classificação livre.