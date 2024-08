Família explica por que não haverá velório aberto de Silvio Santos ao público

Silvio Santos morreu na madrugada deste sábado, 17, em decorrência de uma broncopneumonia, aos 93 anos de idade. No início da tarde, o SBT divulgou uma carta assinada pela “família Abravanel” falando sobre a morte do comunicador. Suas filhas, Patricia, Rebeca, Silvia, Renata, Cinthia e Daniela, além de sua mulher, Iris Abravanel, têm uma ligação íntima com a emissora.

Na carta, falam sobre um “desejo” do apresentador para quando morresse: “que o levássemos direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica. Ele pediu para que não explorássemos a sua passagem”. Com isso, não deve haver uma cerimônia de velório ou enterro aberta ao público, como acontecesse com algumas celebridades.

Os familiares ainda destacam ao público que guarde boas lembranças do apresentador, como um homem que “amou o Brasil e os brasileiros”. Silvio Santos deve ser enterrado no Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo.

Confira a íntegra da carta da família de Silvio Santos

“CARTA FAMÍLIA ABRAVANEL

Colegas de auditório, colegas de uma vida, o que dizer para vocês nesse momento? Acreditamos que muitos de vocês estejam compartilhando da mesma saudade que nós hoje estamos sentindo.

Queremos dizer para vocês que por muitas vezes, ao longo da vida, a medida que nosso pai ia ficando mais velho, ele ia expressando um desejo com relação à sua partida. Ele pediu para que assim que ele partisse, que o levássemos direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica. Ele pediu para que não explorássemos a sua passagem. Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu.

Ele nos pediu para que respeitássemos o desejo dele. E assim vamos fazer.

Por este motivo, pedimos a compreensão de todos vocês. De guardar na memória tudo de bom que ele fez e de tantas alegrias que ele nos trouxe ao longo dos anos. Ele foi muito feliz com tudo que fez. E sempre fez tudo do fundo do seu coração. Ele amou o Brasil e os brasileiros.

Com muito carinho e respeito a todos vocês,

Família Abravanel”