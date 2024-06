‘Família É Tudo’ se distancia de mote inicial ao valorizar dramas dos personagens

Com audiência crescente e muita trama pela frente, Daniel Ortiz vive um momento de alívio que poucos autores da faixa das sete têm experimentado recentemente. Três meses após a estreia, “Família é Tudo” parece ter seduzido o público do horário com sua premissa simples e personagens de forte apelo popular. Agora, com o telespectador seduzido, ele mantém o ritmo da história bem ao gosto da tevê atual, mas também se dá ao luxo de inserir alguns detalhes que podem até não alterar o enredo, mas mostram suas referências e dão mais possibilidades à história.

É com maestria que o autor consegue subverter arquétipos usuais em novelas de forma simples e certeira. Sempre trabalhado pela ótica do humor, por exemplo, o tema virgindade, em sua grande maioria, era retratado em folhetins a partir do drama de jovens indefesas ou solteironas desesperadas. Agora, a disputa para tirar a virgindade do romântico Guto, de Daniel Rangel, centraliza o núcleo cômico da atual novela das sete de forma inteligente e divertida. Com direito a diversos momentos realmente inspirados de Rangel ao lado de nomes como Danielle Winits, Grace Gianoukas, Cris Vianna e Cristina Pereira.

Em vez de criar empecilhos sem fim para as relações protagonistas da trama, “Família É Tudo” investe em uma série de desencontros amorosos de personagens secundários – que acabam ganhando mais peso dentro da história a partir das paixões não correspondidas –, casos de Murilo, Netuno e das vilãs Paulina e Jéssica, personagens de Henrique Barreira, Paulo Lessa, Lucy Ramos e Rafa Kalimann, respectivamente. Vale destacar que, quanto mais a personagem Jéssica aparece, mais fica nítido o erro de escalação de Rafa Kalimann para um papel que se tornou tão central. Novidades e apostas em novelas são comuns e bem-vindas, mas é preciso ter alguma responsabilidade artística para não comprometer tantas sequências.

Com mais acertos que tropeços, “Família É Tudo” se firma a partir de seu bom mosaico de personagens. Apesar de batido, o bom mote inicial do sumiço da avó, Frida, papel de Arlete Salles, poderia ser melhor retomado. Por conta do quase esquecimento da trama, antagonistas de grande potencial como Hans e Catarina, de Raphael Logam e Arlete Salles, vêm perdendo tempo de tela e importância nas sequências. Consequentemente, a própria história da herança foi levemente enfraquecida, mudando o foco para os dilemas existenciais de protagonistas e agregados.

“Família É Tudo” é a quarta novela de Ortiz dirigida por Fred Mayrink. E fica nítido o bom entendimento entre o enredo e a confecção técnica das cenas. Originalmente ator, Mayrink apresenta uma direção mais segura que o habitual. Pupilo do saudoso Jorge Fernando, Fred sempre privilegiou a direção de atores em detrimento de uma assinatura estética mais arrojada. Agora, com uma trama recheada de ação e visual jovem, é visível o desprendimento do diretor com seus trabalhos do passado, entregando uma produção visualmente funcional, bem acabada e com toques de originalidade.

“Família é Tudo” – Globo – de segunda a sábado, às 19h20.