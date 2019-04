Família de Hariany publica nota oficial após expulsão no ‘BBB 19’

A família de Hariany, participante do BBB 19 que foi expulsa na véspera da final do programa, nesta quinta-feira, 11, publicou uma nota oficial no Instagram verificado de Hariany concordando com a atitude tomada pela Globo e a produção do Big Brother Brasil.

“Todos sabemos que o BBB é um jogo e, como todos os jogos, as regras são feitas para serem cumpridas e respeitadas. Por esse motivo, nosso total apoio à decisão da emissora em relação às providências tomadas”, informa o comunicado.

Sobre o momento da agressão, a nota diz que “houve uma discussão entre Hari e Paula, o que resultou em um empurrão”. “Para nós, nada muda em relação ao caráter, postura e comportamento da nossa menina”, ressaltam seus familiares.

“À família da Paula participante agredida, toda a nossa empatia nesse momento. Toda discussão tem várias facetas e interpretações possíveis, mas, de antemão, nossas sinceras desculpas pelo ocorrido. Nos alenta saber que Hariany e Paula já se abraçaram e se entenderam”.