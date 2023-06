Família acredita que Britney Spears esteja dependente de metanfetamina e cantora rebate

Britney Spears veio à publico neste domingo, 11, por meio das redes sociais, rebater as acusações da família, que afirma acreditar que a cantora está dependente de metanfetamina. Ao jornal britânico Daily Mail, eles disseram ainda temer que a artista tenha o mesmo destino trágico de Amy Winehouse, que morreu vítima de overdose aos 27 anos, em julho de 2011.

À publicação, o filho mais velho de Britney, Sean Preston, de 17 anos, declarou que deseja apenas que ela os escute: “Só queremos que ela nos escute. Espero que ela nos ouça antes que seja tarde demais”.

Ex-marido da cantora e pai de Sean e Jayden, de 16, Kevin Federline também deu uma declaração ao jornal. “Temo que ela esteja viciada em metanfetamina. Tenho rezado para que isso venha a público e ela consiga sair dessa. É assustador. Ela é a mãe dos meus filhos, falou Federline. Em outro trecho da entrevista, o ex-bailarino afirmou: “A Britney pode morrer como a Amy Winehouse”.

Ainda de acordo com o Daily Mail, os filhos da cantora têm recusado ir à casa da mãe após verem ela receber drogas em domicílio durante uma visita recente.

O diário inglês também conversou com Jamie Spears, pai de Britney. “Compare o bem-estar dela naquela época e atualmente”, destacou ele, que foi responsável pela administração da vida pessoal e profissional da artista durante 13 anos.

A tutela foi imposta pelas autoridades do Estados Unidos após uma série de surtos da cantora no fim dos anos 2000. Em 2021, a tutela acabou sendo revogada.

Diante da repercussão da matéria, Britney Spears veio à publico e se manifestou contra às declarações da família. No Instragram, ela disse: “O fato de as pessoas estarem alegando coisas que não são de verdade é tão triste… porque não faz qualquer sentido para mim”.

“Fico triste porque tentei tanto tornar as coisas boas para você e nunca foi suficientemente bom. Então vocês vão nas minhas costas e falam sobre mim… me parte o coração. Essas notícias são tão baixas… Sempre senti que as notícias me intimidam… Espero que nem o Kevin e nem o Preston tenham falado qualquer dessas coisas.”, disse a cantora.