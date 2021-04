‘Falta eu confiar mais em mim’, afirma Thaís a Ana Maria Braga após eliminação

Ana Maria Braga recebeu Thaís, a décima participante a sair do Big Brother Brasil 21 com significativos 82,29% dos votos. No Café da Manhã com o Eliminado no Mais Você desta quarta-feira, 14, a cirurgiã-dentista, que foi chamada de “planta” por não se posicionar no reality show, afirmou que faltou confiança para jogar.

A apresentadora começou a entrevista dando continuidade à pergunta de Tiago Leifert: “Que história você tem pra contar da sua participação no BBB?”. Thaís valorizou os momentos que conseguiu vencer no jogo. “Foi muito importante quando ganhei a Prova do Anjo e vi minha família, e é incrível ganhar uma prova, você se sente mais no jogo. Ter voltado do Bate-volta, de ter atendido o Big Fone, deu muito certo porque eu estava emparedada”, lembrou.

Sobre a eliminação, ela afirmou: “Hoje eu estou digerindo as coisas que eu ouvi por alto. Quero poder ver muito mais do programa, ter a minha opinião aqui fora, lá dentro é muito diferente. Eu estou em choque. Fiquei triste de ter saído, porque meu objetivo era ganhar, mas saí muito tranquila porque minha trajetória chegou ao fim”.

No sábado, antes do paredão, a ex-sister chorou ao perceber que seria indicada para a berlinda pelo líder. “Foi saudade, tensão e saber que eu seria indicada. Me arrependo de ficar com essa pergunta: e se eu tivesse conversado com ele Caio. Faltou eu confiar em mim, às vezes eu tinha uma visão e não acreditava, isso me atrapalhou: não resolver algumas coisas, resolver questões que estavam na minha cabeça.”

Thaís admitiu que a pressão de estar no programa a fez recuar. “Quando eu cheguei ali e vi aquilo tudo, eu recuei, criei uma capa. Vem vários gatilhos na minha cabeça, falta eu confiar mais em mim. Nessas questões de posicionamento sim sou diferente aqui fora, lá eu travei. Por ser chamada de ‘planta’, eu era pressionada a me posicionar. O que eu quero trazer pra minha vida aqui fora é lutar pela minha confiança e lutar pelo o que eu penso”, avaliou a eliminada da semana.

Ainda sobre o futuro, a ex-sister afirmou: “Meu sonho é mexer com rede social. Fiquei muito feliz com o aumento do número de seguidores. Quero aproveitar muito essa visibilidade que eu tive, gosto muito de moda, queria ir para esse lado”.