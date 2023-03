Fall Out Boy lança novo álbum

“So Much (For) Stardust” resgata referências do gênero emo, e já está disponível nas plataformas de streaming

“So Much (For) Stardust” é o oitavo álbum de estúdio da banda americana Fall Out Boy - Foto: Divulgação

“So Much (For) Stardust”, oitavo álbum de estúdio da banda americana Fall Out Boy, foi lançado nesta sexta-feira (24). O LIBERAL teve acesso ao trabalho de forma antecipada pela Warner Music. “So Much (For) Stardust” já está disponível nas plataformas de streaming.

O álbum começa com a ótima “Love From The Other Side”, que traz um piano nos primeiros acordes que logo se une a uma guitarra, resumindo bem a atmosfera emocional do álbum. Isso porque melancolia em acordes de rock é a mistura que consagrou o estilo emo no início dos anos 2000. Os maiores hits do Fall Out Boy remontam a essa época, e o grupo retoma essas referências de forma madura nesse oitavo trabalho.

Se nos últimos trabalhos do Fall Out Boy o pop havia ganhado espaço, aqui ele quase não aparece. As letras das músicas, por outro lado, não têm medo de expressar toda a “sofrência” característica do gênero emocore.

Destaque para “So Good Right Now”, “I Am My Own Muse”, “Heaven, Iowa” e “So Much (For) Stardust” – essa última, possivelmente a melhor faixa do trabalho. Com ótimos refrões, essas faixas em certa medida lembram algo que havia nos grandes hits do Fall Out Boy, como “Dance, Dance”, “Thanks For The Memories” e “Sugar, We’re Going Down”.

Uma das surpresas do álbum é a faixa “The Pink Seashell”, em que o ator Ethan Hawke participa recitando um trecho do filme “Caindo na Real” (1994). O texto fala sobre a falta de um sentido universal para a vida, e defende aproveitar os momentos bons e simples da vida.

Em “What a Time To Be Alive”, a banda reflete sobre a quarentena e os sentimentos que todas as restrições provocaram, assim como ironizando alguns comportamentos. Na música, “pandemia” aparece como sinônimo para “apocalipse”, mostrando todo o desconforto de viver um período que entrou para a História. Encerrando o trabalho, “So Much (For) Stardust” faz uma rima com a primeira música do álbum através dos versos “In another life, you were the sunshine of my lifetime/ What would you trade the pain for? I’m not sure”. Além da harmonia temática, a repetição dos versos dá a sensação de um ciclo de desilusão que se repete.

“Make emo great again” (faça o emo ser grande de novo) é uma frase que a geração nascida nos anos 1990 gosta de usar para brincar com o saudosismo.

O Fall Out Boy conseguiu mostrar que é possível continuar fazendo boa música com esses elementos – para alegria dos fãs.