Fábula nordestina para a faixa das seis, ‘No Rancho Fundo’ tem a missão de reconquistar audiência do horário

Em um horário consagrado por tramas mais românticas e pueris, a novela das seis cumpre o importante papel de iniciar o horário nobre da Globo. Por isso, de forma estratégica, é uma faixa sem grandes ousadias ou experimentalismo, revezando folhetins de época, flertes com a religiosidade e enredos de tons regionalistas. Após a equivocada aposta na urbana “Elas por Elas”, que chega ao fim como a pior audiência da história do horário, a emissora retorna a um terreno mais seguro com “No Rancho Fundo”.

Escrita por Mário Teixeira e dirigida por Allan Fiterman, a trama tem estreia prevista para 18 de abril, exatamente dois anos depois da bem-sucedida “Mar do Sertão”, primeiro trabalho da dupla. Além de ambas as obras serem ambientadas no Sertão Nordestino, repetições no elenco, estética semelhante e história com mesmas referências fazem da nova novela uma espécie de continuação. “São histórias do mesmo universo. Inclusive, estou gostando muito de brincar em rever alguns personagens. Mas acredito que essa trama ganha em complexidade ao ter fortes personagens femininas no centro da história. São elas que comandam a ação agora”, entrega o autor.

“No Rancho Fundo” é uma comédia romântica contemporânea que aposta nas belezas, riquezas e contrastes entre o sertão e a cidade. A trama principal gira em torno de Quinota, papel de Larissa Bocchino, atriz revelada pelo SBT e que faz sua estreia na Globo. Nascida e criada na pequena e fictícia Lasca Fogo, Quinota acredita que encontrou o grande amor de sua vida quando conhece o sedutor Marcelo, de José Loreto.

Após se entregar ao amado, surge um casamento forçado entre os dois, orquestrado pelos pais da moça, Zefa e Tico, de Andrea Beltrão e Alexandre Nero. Afinal, em uma cidade pequena onde a honra de uma família é defendida com todas as forças, a reputação de Quinota estaria arruinada sem a união oficial. Porém, Marcelo acaba a abandonando no altar e fugindo para a cidade de Lapão da Beirada, polo urbano da região. “Ela é uma moça ultrarromântica que, ao longo da novela, vai se tornar uma mulher forte como a mãe. É bonito o processo de amadurecimento da personagem”, adianta Larissa.

Apesar da aposta em um nome pouco conhecido do grande público como atriz principal, “No Rancho Fundo” consegue a proeza de escalar Andréa Beltrão e Alexandre Nero como protagonistas mais experientes da história. Foi com muito esforço que o casal conseguiu garantir o sustento de toda a família Leonel e conquistar o respeito de todos na região, muito por conta da profissão de Zefa, uma famosa justiceira local. “Fiquei encantada com o tom de fábula do texto e em como a Zefa não tem medo de nada. Ela é amorosa, mas também é boa de briga. É uma história muito brasileira contada por um elenco incrível. Me sinto em ótima companhia”, valoriza Beltrão.

Na busca por uma visão de Nordeste sem grandes estereótipos, os ensaios para a novela acontecem desde o final do ano passado. Para Nero, é a simplicidade dos personagens que fazem a história brilhar. “Estou me divertindo muito. É um tipo de novela que a gente vê poucas vezes na televisão. Ela resgata um pouco daquele humor brasileiro, com toques de chanchada, onde o ator pode exagerar um pouco mais na interpretação”, detalha.

Com passagens pelos estados da Bahia, Paraíba e Minas Gerais, as gravações externas de “No Rancho Fundo” começaram em janeiro. Nos Estúdios Globo, duas grandes cidades cenográficas foram erguidas para representar as cidades de Rasca Fogo e Lapão da Beirada. “A cenografia quer apresentar um microcosmo brasileiro. A história não lida com estereótipos e sim com arquétipos, a cidade pequena e as coisas que a compõem em contraste com uma cidade em desenvolvimento”, resume o diretor Allan Fiterman.

De “Mar do Sertão” retornam personagens como Deodora, Sabá Bodó, Nivalda e Cira, papéis de Debora Bloch, Welder Rodrigues, Titina Medeiros e Suzy Lopes, respectivamente. Eles se juntam a um elenco formado por Clara Moneke, Eduardo Moscovis, Igor Jansen, Mariana Lima, Rhaisa Batista e Thardelly Lima, entre outros. “Estamos com o elenco certo para contar essa aventura. Queremos, é claro, acarinhar o público saudoso que prestigiou ‘Mar do Sertão’, mas também conquistar outros espectadores”, torce Fiterman.