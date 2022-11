Fábrica das Artes estreia no audiovisual com lançamento de documentário

“A Mão do Futuro” estreia nesta quinta-feira em sessão gratuita; na sequência, será divulgado no YouTube

O Fábrica das Artes, espaço cultural de Americana que tem duas décadas de história com o teatro, faz sua estreia no audiovisual. O documentário “A Mão do Futuro” aborda o crescimento da violência contra crianças e adolescentes durante a pandemia. A produção estreia em sessão gratuita nesta quinta-feira (10), às 20h, no Fábrica das Artes. Na sequência, será publicado no canal no YouTube da associação.

Ao longo de 45 minutos, o documentário aborda diferentes tipos de violência, como identificá-las, os procedimentos para cada situação, o protocolo de atendimento e acompanhamento na cidade de Americana.

Foram entrevistados profissionais como Alcimara Silva Batalhão, assistente social da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano de Americana; Lea Amabile, técnica de referência em violência da Vigilância em Saúde de Americana; Elizabeth Brito, pedagoga da Secretaria de Educação de Americana; a pediatra e hebiatra Rosa Maria Reis Sacilotto; e o conselheiro tutelar Rodrigo Miletta.

Carlos Justi é o diretor do documentário e presidente do Fábrica das Artes – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

Diretor do documentário e presidente do Fábrica das Artes, Carlos Justi contou que o confinamento provocado pela pandemia se refletiu em um crescimento “assustador” do índice de violência contra crianças e adolescentes.

“A escolha do título, ‘A Mão do Futuro’, aborda que essa mão que está no presente vai fazer com que o futuro seja diferente. A mão que viola danifica, e o futuro será desastroso. Se a mão for suave como tem que ser, o futuro será promissor”, explicou Justi.

AUDIOVISUAL. Através de pequenos vídeos de divulgação, o Fábrica das Artes já fez algumas incursões pelo audiovisual. Mas esse documentário é o primeiro trabalho mais consistente realizado através dessa linguagem. “Na real, é um sonho antigo que já vinha amadurecendo há algum tempo. O Elliot (de Souza), que ajudou no desenvolvimento do roteiro, também tem essa pegada de vídeo, temos feito cursos nessa linha justamente com a ideia de mergulhar nesse universo. Quando surgiu a possibilidade de fazermos um vídeo pelo Proac, pensei que era o primeiro passo para ver como é essa ferramenta, que é bem diferente do teatro”, conta Justi.

O Fábrica foi contemplado com R$ 50 mil no Proac (Programa de Ação Cultural) do Governo de São Paulo, recurso que ajudou a bancar a sobrevivência do espaço durante os dois anos que esteve fechado por conta da pandemia. Como contrapartida, o Fábrica precisava realizar um vídeo.

“Não tinha um tema, poderia ser sobre qualquer coisa, mas visualizamos a possibilidade de falar sobre algo importante como a violência contra as crianças e adolescentes. Coletamos o depoimento de pessoas que têm envolvimento com esse assunto, e o conteúdo está muito rico, principalmente porque traz informações do que precisa ser feito em cada situação, quais os caminhos”, defendeu Justi.

A partir da estreia do documentário, o Fábrica pode se aventurar ainda mais no audiovisual. Segundo o diretor, há projetos para curtas e outros documentários, incluindo o aniversário de 25 anos do Fábrica das Artes e dos 30 anos do GTT (Grupo Teatral Tá’lento), mantenedor do espaço.