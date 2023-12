Cultura Fabio Porchat aparece no Everest comemorando permanência do Vasco na Série A

Assim como todos os torcedores do Vasco, Fabio Porchat ficou aliviado de saber que o time se livrou do rebaixamento para Série B do Campeonato Brasileiro. O humorista estava no Monte Everest quando descobriu sobre a permanência do time na primeira divisão.

No vídeo, Porchat descreve sua “jornada” para descobrir se o time havia permanecido na Série A. Ele contou que resolveu fazer uma caminhada no momento em que começaria a última rodada do campeonato e ficaria sem internet, ou seja, não conseguiria acompanhar o resultado dos jogos.

“Ao invés de eu estar curtindo, eu quero saber quanto está a parte entre Atlético e Bahia. Você entende quão miserável é a vida de uma pessoa que ama o Vasco? O que eu estou fazendo da minha vida, sabe?”, brincou.