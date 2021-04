Fabio Assunção publica foto de ensaio de grávida de Ana Verena

Fabio Assunção espera seu terceiro filho, o primeiro com Ana Verena. Casados há seis meses, ambos estão curtindo a gravidez. O ator publicou uma foto da barriga da advogada com várias mãos e contou que é parte de um ensaio fotográfico. O pai conta as “luas” até o momento de conhecer sua filha. “A Lua está Nova, em seu primeiro dia. Fará agora seu ciclo de 29 dias. Esse ciclo é chamado de Revolução e é o tempo que ela leva para dar um giro completo na Terra. Ela nasce, cresce, chega a sua completude, vai minguando até fechar seu curso e renascer. Quando ela estiver quase cheia, no meio dessa revolução, Verena e eu teremos nossa filha.”

Fabio Assunção, 49, e Ana Verena, 27, casaram no civil com poucos convidados em outubro de 2020 e dois meses depois anunciaram a gravidez. A alegria do casal foi registrada no ensaio, que o ator divide com seus seguidores. “Compartilhamos com vocês fragmentos desse ensaio que fizemos. Assim nos enfeitamos, sob a luz irrestrita de meu pai Obatalá assegurada em Deus, para sua chegada, minha filha”, escreveu ele.

O ator agradeceu os profissionais que fizeram as fotos. “Maria Toscano, nossa fotógrafa para sempre, capturou tantos momentos lindos. E a Sal cuidou, como em nosso casamento, em deixar todo mundo no ponto. Gratidão Sal e Maria!”, declarou.

Fábio Assunção também é pai de Ella Felipa, de 7 anos, fruto do relacionamento com Karina Tavares, e de João, 17, com Priscila Borgonovi. “No papel de mãe, Ana Verena. No papel de mãos João, Ella e eu”, concluiu o ator.