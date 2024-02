Fabiana Justus raspa a cabeça do marido e agradece pela cumplicidade e apoio

O marido de Fabiana Justus, Bruno Levi DAncona, raspou a cabeça em homenagem à mulher, para demonstrar apoio ao tratamento contra leucemia mieloide aguda, que ela vem enfrentando desde o mês de janeiro. A influenciadora recebeu alta neste domingo, 25, e raspou a cabeça do marido em casa, na companhia das filhas. Em postagem no Instagram, ela agradeceu o apoio de Bruno, e compartilhou fotos do resultado.

Na legenda das fotos, Fabiana escreveu: “Meu companheiro de vida! Desde quando soubemos do tratamento e que o meu cabelo iria cair, ele falou na hora que queria raspar. Esperamos para fazer esse momento junto com as meninas e foi uma farra enorme! Fizemos essas fotos logo em seguida (por isso os fiozinhos nas camisetas) para registrar o momento. E, claro, gravei tudo para não esquecermos! Depois compartilho com vocês. As meninas se divertiram muito, e adoraram que agora tem duas carecas para ficar passando a mão. Obrigada, lindo, por ser meu porto seguro durante todo esse processo. Obrigada por estar ao meu lado em literalmente todos os sentidos possíveis! Eu te amo demais!”

Veja as fotos que Fabiana postou nas redes, após raspar a cabeça de Bruno aqui .

Fabiana Justus, 37 anos, recebeu o diagnóstico de leucemia mieloide aguda no dia 25 de janeiro, em ida ao pronto-socorro por causa de dor nas costas e febre. Ela recebeu alta no último domingo, depois de um mês em reclusão, após a conclusão do primeiro ciclo de quimioterapia. Nas redes, Fabiana compartilha sua jornada no tratamento contra o câncer, e agradece o apoio dos fãs e seguidores, além de amigos e família.

Alguns famosos enviaram boas energias à Fabiana. A influenciadora Jéssica Lopes escreveu: “Vocês são uma inspiração a todos. De amor, apoio e companheirismo”. “Os dois lindos!”, disse Adriane Galisteu. Astrid Fontenelle também comentou: “Quando há amor, há beleza e cura”.