Fabiana Cozza mostra, neste domingo, músicas de Bola de Nieve, na Sala Olido

A cantora paulistana Fabiana Cozza vai mostrar o repertório do álbum Ay Amor!, com canções do pianista cubano Bola de Nieve, no domingo, 17, às 18h, na Sala Olido. Dentre as 15 faixas, aparecem músicas como Canción de la Barca, Devuélveme Mis Besos e Mesié Julián. Este é o sexto trabalho de Fabiana, todo voltado para a música cubana dos anos 50 de Jacinto Villa Fernández (1911-1971), o popularmente conhecido Bola de Nieve.

O primeiro contato com a obra desse artista foi há 15 anos, por meio de um amigo. “Fiquei seduzida por seu canto, sua irreverência e potência interpretativa”, declara ela, em um texto de divulgação do show. Para aprimorar o sotaque espanhol, teve a colaboração de outro cubano, o pianista Pepe Cisneros, com quem divide o palco na apresentação O Centro Cultural Olido fica na Avenida São João, 473. A entrada é gratuita: é preciso retirar ingresso uma hora antes.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.