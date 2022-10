Fabi Bang e Myra Ruiz trazem grandes sucessos da Broadway

Bastaram poucas horas para que os quase dois mil ingressos das duas apresentações se esgotassem. Exemplo prático da admiração dos fãs para o trabalho de Fabi Bang e Myra Ruiz, duas das melhores intérpretes do musical brasileiro. Individualmente, são dois talentos natos mas, juntas, elas comprovam como a química em cena pode produzir cenas realmente marcantes. É o que poderá ser visto em Fabi & Myra – Broadway in Concert, que será apresentado nesta terça, 18, e quarta, 19, no Teatro Santander.

No palco, elas vão apresentar grandes hits do musical mundial (La La Land, Mamma Mia!, Cats e Anything Goes, entre outros), acompanhadas de dez atores que vão executar as coreografias criadas por Floriano Nogueira, que também dirige o espetáculo – a condução musical é de Jorge Godoy.

A amizade entre Fabi e Myra já dura anos, mas se consolidou quando dividiram o protagonismo de um dos maiores sucessos de sua carreira (e também do musical no Brasil): Wicked, em 2016. O espetáculo sobre os antecedentes da clássica obra O Mágico de Oz, ou seja, sobre a origem de Elphaba, a bruxa má, e Glinda, a boa, incentivou a criação de fãs-clubes que tornaram as duas artistas em popstars do teatro musical brasileiro, incentivando uma enorme devoção – Fabi gosta de contar que uma admiradora garantiu ter visto 85 vezes o espetáculo.

Uma das explicações para tamanho sucesso foi o toque de brasilidade que ambas conferiram ao musical que seguia regiamente o original americano. Momentos como o “beijinho no ombro” executado por Glinda (Fabi) era ovacionado pelos fãs.

Com roteiro de Vitor Rocha, o espetáculo dessa semana vai lembrar de situações com essa e também outras, que marcaram a trajetórias das atrizes, na continuidade de suas carreiras – Fabi continua em cartaz com A Pequena Sereia, enquanto Myra encerrou recentemente Evita Open Air.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.