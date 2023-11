Cultura Fã de Taylor Swift leva para casa salto da cantora que quebrou em show no Rio

Um fã de Taylor Swift que estava presente no show da cantora no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro, na última segunda-feira, 20, conseguiu levar para casa o salto da artista que quebrou durante o início da apresentação.

A cena aconteceu após a música Cruel Summer. Taylor estava sorrindo para a plateia, quando olhou para baixo e começou a mexer na bota. Ela se sentou no palco, retirou o salto que estava quebrado, o jogou para o público e continuou o show na ponta do pé, como se nada tivesse acontecido.

O fã que conseguiu pegar o salto é o designer e publicitário Felipe Conrado, morador da capital fluminense. Ainda durante o show, ele comentou um vídeo compartilhado por um fã-clube da cantora e disse que estava com o que restava do acessório. Depois, ainda publicou uma foto do salto em sua mochila para provar.

Na madrugada desta terça-feira, 21, Felipe ainda publicou uma selfie com o salto e fotos que ele tirou do momento em que a cantora retira ele da bota. “Crianças ganham chapéu na The Eras Tour. Adultos ganham um salto alto. Obrigada Taylor Swift por este… ahn… presente?”, escreveu.

O fã disse em seu perfil no X (antigo Twitter) que vai em todos os shows da cantora no Brasil. Ela já se apresentou por três noites no Rio de Janeiro e agora vai para São Paulo, onde se apresenta no Allianz Parque nos dias 24, 25 e 26 de novembro.

A passagem de Taylor pelo Rio ficou marcado por uma tragédia na noite de sexta-feira, 17. Ana Clara Benevides, de 23 anos, era fã da artista e morreu durante o show no Engenhão.

Um laudo preliminar feito com base em exames realizados pelo Instituto Médico Legal (IML) nesta terça apontou que a jovem teve hemorragia pulmonar. Saiba mais aqui.