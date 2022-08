Ezra Miller é suspeito em desaparecimento de mãe e três filhos

Último indício do paradeiro da família foi a residência do ator Ezra Miller, em Vermont, nos Estados Unidos

Foto: Photo credit: Gage Skidmore on Visualhunt Evidências apontam que o ator pode estar escondendo a localização dos quatro -

Uma mãe de 25 anos e seus três filhos, com idades entre um e cinco anos, estão desaparecidos. O último indício do paradeiro da família foi a residência do ator Ezra Miller, em Vermont, nos Estados Unidos. Segundo a revista Rolling Stone, a polícia está investigando e as evidências apontam que o ator pode estar escondendo a localização dos quatro.

A publicação teve acesso a documentos judiciais que mostram que, ao menos duas vezes, oficiais de justiça tentaram entregar à mãe uma ordem de atendimento emergencial solicitada pelo Ministério Público dos Estados Unidos. O documento intimava a remoção da família dos cuidados e da residência do ator.

A expedição da ordem foi feita em cautela à segurança das crianças, já que na propriedade de Miller foram encontradas armas de fogo, munição e maconha.

Ainda segundo apuração da revista, vários policiais estiveram na casa de Ezra Miller na noite do dia 9 de agosto, embora o motivo da inspeção não tenha sido divulgado. A mãe das crianças, que postava nas redes sociais da propriedade do ator diariamente até meados de julho, teve suas contas excluídas. O astro, no entanto, se defende dizendo que a família não mora em sua casa há meses.

O pai das crianças também fez acusações ao ator. Disse à Rolling Stone que não teve permissão de ver seus filhos desde que a mãe levou as crianças para casa do ator, em meados de abril. Ele também alega que não chamou a polícia ou tentou confrontar Miller porque “não quer que as crianças vejam algo desse tipo”, mas que buscou ajuda de serviços sociais e não teve sucesso.

Entenda a história

A mãe das crianças se mudou para a fazenda de Ezra Miller em meados de abril, depois de conhecer o ator no Havaí, ocasião que ele foi preso duas vezes por acusações de agressão, roubo e ameaça.

Em junho, o ator foi acusado de agredir e drogar uma fã que, segundo informações, eles se relacionavam desde quando ela tinha doze anos. A família da menina pediu uma ordem de restrição contra ele. Miller foi acusado de assediar outra criança, uma pessoa não-binária, também com doze anos e recebeu outra ordem de restrição. O ator, que interpreta o personagem Flash na franquia cinematográfica da DC Comics, tem o risco de ser cortado da produção pelas acusações mostradas.