Expulso de ‘A Fazenda 14’, Tiago Ramos é visto descalço na rua

Fãs fotografaram Tiago Ramos descalço na rua após expulsão por agressão física em A Fazenda 14, reality show da Record TV. As imagens começaram a circular nas redes sociais nesta sexta-feira, 21.

Em vídeo, o ex-peão também aparece com a mesma roupa que vestia quando foi expulso do reality. “Eu nem tomei banho”, revelou ele.

O Estadão procurou a assessoria do modelo e da Record TV, mas eles não se pronunciaram até o momento desta publicação. O espaço permanece aberto para manifestação.

Entenda

Tiago foi expulso na quinta-feira, 20, após a emissora analisar imagens de uma briga com Shayan Hagbin e concluir que houve agressão física. O estrangeiro e empresário também foi retirado do programa depois dos dois gritarem, se xingarem e se agredirem. Em comunicado por escrito feito aos demais peões da casa, a produção anunciou a expulsão de ambos e alegou que “eles colocaram em risco a integridade física um do outro e também dos outros”.

A briga ocorreu após o resultado da quinta eliminação de A Fazenda 14. Shayan era um dos roceiros, mas foi salvo pelo público com 36,72% dos votos. Além dele, Deolane Bezerra, que também disputava a Roça, foi salva com 45,97%. Já Thomaz Costa só alcançou 17,36% da votação do público e foi o quinto eliminado desta edição.

Tiago Ramos não gostou do retorno do colega de confinamento à sede e os ânimos dos dois ficaram exaltados. Os outros participantes tentaram evitar a agressão e separar a briga, mas não obtiveram sucesso. Veja as imagens: