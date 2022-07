Expressão musical

Festival de Inverno da Rádio Gold FM e do Tivoli Shopping recebe nesta quinta-feira show gratuito da ‘Serial Funkers’

O funk é um ritmo forte e dançante nascido na década de 1960 nas comunidades negras dos Estados Unidos. Ele influenciou vários gêneros da música, como o rock, o pop, o eletrônico e o hip hop. Resgatar esse som original, com sua combinação de blues, jazz e soul, é a proposta da banda Serial Funkers, que se apresenta nesta quinta-feira (21) no Festival de Inverno da Rádio Gold FM e do Tivoli Shopping. O show é gratuito e começa às 20h45 na praça de alimentação do empreendimento.

Formada por Regis, Luciano, Herbert e Luguta, a Serial Funkers levava seu som para as noites paulistanas, mas desde 2015 tem alcance nacional. A banda participou do reality musical “Superstar”, da Rede Globo. O vocalista Regis também integrou a banda do programa “Amor e Sexo”, comandado por Fernanda Lima, por várias temporadas.

A Serial Funkers apresentará canções autorais e clássicos que prometem agitar a plateia – Foto: Divulgação

Esta é a primeira vez que a Serial Funkers faz um show aberto ao público na região. A apresentação trará canções autorais e também clássicos que prometem agitar a plateia.

“O repertório estará recheado de leituras de sucessos nacionais e internacionais, com clássicos como Michael Jackson, Tim Maia e Stevie Wonder. A ideia é atender tanto os mais velhos, quanto os mais novos, que terão a chance de conhecer essas canções com a nossa interpretação, que traz uma sonoridade das décadas de 1970 e 1980”, contou o vocalista Regis à reportagem.

A Serial Funkers lançou em maio seu segundo álbum, “Uma Tal de Serial”. Composto por 11 canções, o trabalho reúne composições próprias e de amigos. Um dos destaques é a dançante “Definitivamente”, do músico carioca Gabriel Moura. Outra marcante é a música que dá nome ao álbum.

“É uma canção sobre uma festa que está rolando e tem uma banda fazendo um som. É uma música bem leve e solta”, afirmou Regis sobre “Uma Tal de Serial”. Diretor de programação da Rádio Gold, Cris Correa aposta que a banda fará sucesso entre o público.

“A Serial Funkers fará um dos shows mais animados e dançantes do Festival de Inverno, muito swing com músicos de primeira linha e um potencial vocal incrível do Regis Paulino”. declarou o diretor de programação.

PROGRAMAÇÃO. O Festival de Inverno entra em sua terceira semana. Nesta sexta-feira, sobe ao palco a banda Eva Venenosa. Na semana que vem, os shows serão de Peleco (quinta) e Roberta Campos (sexta-feira).

Como os shows acontecem na praça de alimentação, além de boa música, o público pode aproveitar a gastronomia que o Tivoli oferece. “Os primeiros shows foram um sucesso. Agora estamos animados para os próximos. Estão todos convidados a virem curtir com a gente”, disse Paula Funichello, coordenadora de marketing do shopping.