Exposição traz fotos e peças indígenas para Americana

No senso comum, os índios brasileiros são sinônimo de um grupo único e exótico. Mas a verdade é que os povos indígenas são formados por etnias com diferentes características e culturas muito ricas. Para desmistificar esse olhar, a exposição “Origens: uma viagem da fotografia à gastronomia”, do fotógrafo Manu Pivatti, leva ao público a partir desta terça-feira (19), Dia do Índio, fotos, peças e culinária indígenas. A mostra tem entrada gratuita e pode ser visitada até 23 de abril. A exposição é uma realização da Dell Anno Americana e Ultravioleta Arquitetura.

O fotógrafo Manu Pivatti, de Jaguariúna, realiza um trabalho voluntário de apoio logístico com ONGs da área da saúde, que se deslocam para comunidades indígenas. Nas horas vagas dessa atividade, faz fotos do cotidiano desses povos. Ele contou ao LIBERAL que o material exposto é fruto de oito anos de trabalhos voluntários e de visitas a 15 áreas, passando por todo o norte do país, pela região do Xingu, no Mato Grosso, e pelo Maranhão.

A mostra tem entrada gratuita e pode ser visitada até 23 de abril – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

“No censo comum, índio é tudo igual e vive em floresta, que é tudo igual também. Mas em termos geográficos, o Norte possui quase a metade da área quadrada do país. O índio no sul do Amazonas e começo do Acre é totalmente diferente do que está no norte do Amazonas ou do Pará. Vamos mostrar essas diferentes culturas indígenas e desmistificar esse olhar”, convidou o fotógrafo.

Pivatti conseguiu fazer imagens raras, como o ritual de passagem para a vida adulta da etnia Sateré, em que os homens colocam a mão dentro de uma luva com formigas; e o ritual de passagem dos índios Krikatí, em que meninos ficam quase um ano em um espaço chamado ceveiro, recebendo visitas apenas dos pais e dos líderes da tribo. Também há imagens de uma reunião de líderes Yanomami e o ritual do chá ayahuasca com indígenas no Acre.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De um acervo de cinco mil fotografias, 37 foram selecionadas para a mostra. Também estarão expostas 200 peças que Pivatti ganhou durante as expedições, como arco e flecha, brinco de guerreiro e armas.

“Os indígenas têm muita consciência do que utilizam do início ao fim, é um pensamento de sustentabilidade muito forte e presente. Há uma simetria perfeita em cada peça. Espero que as pessoas consigam sentir quanto valor há nessa arte”, disse a arquiteta e curadora da exposição, Monique Gayola.

Para completar a experiência de imersão nas culturas indígenas, o público poderá experimentar um cardápio elaborado pelo chef Alan Salheb, que mescla comida rústica e gastronomia contemporânea. Haverá pratos como maniçoba, tacacá, açaí com farinha de tapioca e pamonha com pesto de chicória. O cardápio será apenas para a degustação, sem venda.

“A ideia é trazer uma exposição conceitual, fazer com que as pessoas tenham experiência inusitada e que sintam que estão tendo uma degustação do que é o Brasil nas suas origens”, explicou Alan, que também é gerente comercial da Dell Anno, espaço que recebe o evento.