Exposição sobre línguas africanas e cinema ao ar livre em São Paulo

Cinema ao ar livre e exposição sobre línguas africanas presentes no Brasil são as principais atividades do Museu da Língua Portuguesa, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. A partir de 2 de junho, domingo, a entrada passará a ser gratuita aos domingos para todos os públicos – promoção válida até 31 de agosto. Aos sábados, os ingressos já são grátis para todas as pessoas.

Em cartaz desde o dia 24 de maio, a exposição temporária “Línguas africanas que fazem o Brasil” destaca a presença de línguas oriundas de África no português falado no Brasil. Iorubá, eve-fom e as línguas do grupo bantu também moldaram o modo como pronunciamos as palavras e entoamos as frases. Com curadoria de Tiganá Santana, a mostra contém obras de nomes como Aline Motta, J. Cunha, Goya Lopes e Rebeca Carapiá que ajudam a revelar a existência das culturas africanas na arquitetura, no design e na arte como um todo do país. Sucesso de público, uma sala interativa apresenta o significado de palavras como axé, afoxé e acarajé.

A exposição conta com patrocínio máster da Petrobras, patrocínio da CCR, do Instituto Cultural Vale, e da John Deere Brasil; e apoio do Itaú Unibanco, do Grupo Ultra e da CAIXA.

Outra dica é visitar a exposição principal do Museu, onde a diversidade da língua portuguesa falada no Brasil e em outras partes do mundo é destacada. Tudo isso em meio a experiências audiovisuais e imersivas, por meio das quais adultos e crianças aprendem brincando. Entre elas, o “Beco das Palavras”, um jogo em que as pessoas juntam sufixos e prefixos para formar uma palavra em uma mesa interativa.

Também é imperdível uma passada pelo terraço do museu, de onde há uma vista privilegiada da torre do relógio do histórico prédio da Estação da Luz e do entorno do Museu. Ao redor, podem ser avistados locais como o Parque da Luz e a Sala São Paulo. É um ótimo lugar para registrar a visita e postar a foto nas redes sociais.

O lendário Restaurante Soberano, localizado na Rua do Triunfo, teve sua reabertura em março de 2024, causando grande impacto na mídia e no público ao inaugurar a exposição singular “Além, muito além de Zé do Caixão”. Esta exposição presta homenagem ao lado menos conhecido de José Mojica Marins e seu icônico personagem, Zé do Caixão, além de apresentar o espaço renovado. A reabertura não apenas celebra o retorno do local icônico, como também marca a cultura cinematográfica brasileira e paulista, em homenagem à vibrante cena da Boca do Cinema.

Mostra temporária “Línguas africanas que fazem o Brasil”

SERVIÇO

Exposição principal e mostra temporária Línguas africanas que fazem o Brasil

De terça a domingo, das 9h às 16h30 (com permanência até as 18h)

R$ 24 (inteira); R$ 12 (meia)

Grátis para crianças até 7 anos

Grátis aos sábados e aos domingos

Acesso pelo Portão A

Venda de ingressos na bilheteria e pela internet:

https://bileto.sympla.com.br/event/90834/

Museu da Língua Portuguesa

Praça da Língua, s/nº – Luz – São Paulo

Museu da Língua Portuguesa

Localizado na Estação da Luz, tem como tema o patrimônio imaterial que é a língua portuguesa e faz uso da tecnologia e de suportes interativos para construir e apresentar seu acervo. O público é convidado para uma viagem sensorial e subjetiva, apresentando a língua como uma manifestação cultural viva, rica, diversa e em constante construção.