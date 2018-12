Exposição revê legado da cidade de Americana

Trinta e oito alunos dos sextos e sétimos anos da Escola Estadual Silvino José de Oliveira, em Americana, realizaram uma exposição de trabalhos com base em estudos que fizeram acerca da história da cidade. A fundação do município, a vinda dos confederados e outros episódios, até os dias atuais, foram explorados foram base para a criação de maquetes, poesias em tecido, exposição de fotos e textos históricos, apresentação oral e do hino da cidade.

Foto: Divulgação

O projeto “Americana, o Lugar Onde eu Vivo” foi desenvolvido pelas professoras Sandra Veneza de Cruz Matos e Carlota Teixeira com estudantes entre 10 e 11 anos. “Realizamos esse projeto afim de que os nossos alunos conheçam mais o lugar onde eles vivem. Também com o intuito de fazê-los valorizar o lugar onde eles moram, conhecer os principais pontos turísticos, a sua cultura, seus costumes”, explica Sandra.

A ação é interdisciplinar, envolveu as disciplinas de Língua Portuguesa e de História e durou um semestre. Antes da preparação dos materiais, as educadoras fizeram uma pesquisa investigativa, na qual questionaram quanto tempo os alunos são nascidos na cidade, há quanto tempo moram nela e quais pontos turísticos conhecem. Eles também assistiram depoimentos de moradores da Vila Carioba, primeiro bairro operário da cidade.