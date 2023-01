Exposição no MIS vai levar público para ‘dentro’ da Capela Sistina

A beleza celestial e arrebatadora da obra de Michelangelo (1475-1564) na Capela Sistina, no Vaticano, será tema da próxima exposição imersiva que ocupara o MIS Experience, em São Paulo. Marcada para fim de janeiro, a mostra terá inicio no dia 28 e levará o público a um passeio pelos afrescos do mestre renascentista. Os ingressos começam a ser vendidos nesta quinta-feira, 5, pelo site oficial da mostra.

Em espaço de mil metros quadrados, a exposição estará dividida em 14 salas expositivas. No trajeto, o público passará pela sala de imersão com projeções gigantes no teto e nas paredes, espaços dedicados à arquitetura, história e curiosidades da Capela Sistina. A organização preparou também uma ala que destaca o Conclave, que é quando os cardeais se reúnem para escolher um novo papa, e estará exposta ainda réplica da chave da Capela Sistina, vinda diretamente do Vaticano.

Nos diversos ambientes, que contam com curadoria do professor e historiador da arte Luiz Cesar Marques Filho, haverá importantes informações sobre a construção da Capela Sistina, suas tradições e seu uso pelo Vaticano. Estará também exposta uma maquete dos afrescos e detalhes interiores. A mostra Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina conta com recursos de alta tecnologia e de animação e sonorização, que têm como objetivo mexer com sentidos e colocar o público dentro da obra.

Feita para proporcionar interação do público com a obra de Michelangelo, a exposição imersiva leva o público a apreciar imagens exibidas nas diversas salas, e que proporcionam uma viagem interativa. A reprodução gigante do teto da Capela Sistina, com estrutura criada exclusivamente para a exposição, será uma experiência inédita de imersão no ambiente.

Uma das salas é dedicada ao italiano Michelangelo, com esculturas, desenhos, estudos e projetos do artista pintor. Algumas das obras em destaque serão Madonna da Escada, que retrata a Virgem Maria sentada em uma escada segurando e cobrindo seu filho, enquanto ele dorme, Pietà Rondanini e a réplica certificada de Madonna de Bruges, entre outras. Certamente outro destaque emocionante será a reprodução de seu ateliê.

As réplicas de esculturas foram produzidas em Florença (Itália), pela Gipsoteca dell’Istituto D’Arte di Firenze.

Serviço

Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina

Data: de 28/1 a 3/4.

Venda de ingressos: a partir de 5/1 no site www.michelangelocapelasistina.com.br e, a partir de 28/1, também nas bilheterias do MIS Experience.

Preços: Gratuito às terças; quartas a sextas: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia); sábados, domingos e feriados: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). Crianças até 7 anos têm entrada gratuita.