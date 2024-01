Exposição ‘Harry Potter: Celebrando Hogwarts’ chega a Campinas

Momentos e cenários dos filmes podem ser explorados até dia 18 de fevereiro, no Parque Dom Pedro Shopping

Atração fica disponível até o dia 18 de fevereiro no espaço e é gratuita - Foto: Marcelo Rocha_Liberal

Reviver as incríveis aventuras de Harry Potter, Rony Weasley e Hermione Granger em espaços instagramáveis, interativos e imersivos é a proposta da exposição “Harry Potter: Celebrando Hogwarts”, que integra a programação de férias do Parque Dom Pedro Shopping, em Campinas.

Os “trouxas” (nome dado às pessoas do mundo não mágico) podem explorar os espaços do Castelo de Hogwarts até 18 de fevereiro, gratuitamente.

Esta é a primeira vez da atração no Estado de São Paulo. O espaço exclusivo tem quase 200m2 e celebra o Mundo Bruxo materializando momentos e cenários dos filmes para proporcionar uma experiência única, além de reunir gerações de fãs.

A atração é realizada pelo Wizarding World, franquia de mídia de fantasia centrada na série de romances que é reconhecida como uma das marcas mais amadas do mundo.

Logo na entrada, o visitante tem a oportunidade de vestir o chapéu seletor e descobrir em qual casa seu desenvolvimento como bruxo seria mais promissor: Grifinória, lar dos ousados e corajosos; Sonserina, onde moram os astutos e ambiciosos; Corvinal, morada dos que se destacam pela inteligência e priorizam o aprendizado, ou Lufa-Lufa, onde residem os mais leais e justos.

No Campo de Quadribol, é possível colocar em prática toda a habilidade no jogo de maior sucesso do Mundo Bruxo. Outra possibilidade é caçar o Pomo de Ouro, experimentando uma “vassoura voadora”.

Os visitantes também têm a chance de apreciar paisagens explorando uma vinheta inspirada na Floresta Proibida, onde terão a chance de evocar seu próprio feitiço Patrono e se defender das criaturas que lá vivem.

Continuando a viagem mágica por Hogwarts, os fãs ainda terão a oportunidade de tirar fotos com a Capa da Invisibilidade na Sala Comunal de Grifinória e resolver um quebra-cabeça para acender o caldeirão na Aula de Poções.

A visitação gratuita acontece de segunda a sábado, das 11h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h. A exposição está instalada na Praça de Eventos da Alameda, que tem fácil acesso a partir da Entrada das Águas. Para participar, é necessário fazer agendamento no site do Parque Dom Pedro.

Harry Potter Celebrando Hogwards – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

Harry Potter

A história do “menino que sobreviveu” encanta gerações, sendo um verdadeiro sucesso tanto em seus livros, como nos filmes. Harry Potter é um garoto órfão, que vive uma vida infeliz com os tios, Os Dursleys. Ao receber o convite para ingressar em Hogwarts, a maior Escola de Magia e Bruxaria do mundo, sua vida muda completamente.

Harry passa a fazer parte do mundo bruxo, que até então era desconhecido para ele, e começa a viver diversas aventuras mágicas com seus novos melhores amigos, Rony e Hermione. Ao todo são 7 livros icônicos escritos por J. K. Rowling, que inspiraram os 8 filmes da saga.

“Harry Potter: Celebrando Hogwards”