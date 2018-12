Campinas recebe o Culto da Virada 2019

O Expo Dom Pedro, em Campinas, recebe a partir das 21h do dia 31 de dezembro o Culto da Virada 2019. Promovido pela Família da Fé Church, o evento terá música, louvor e oração. A entrada é gratuita.

Foto: Divulgação

Pastor Presidente da Família da Fé, Jocymar Fonseca destacou que esse será um momento de profetizar. “Será um período profético, vamos declarar sobre a nossa casa, nossas finanças, sobre o nosso trabalho e nossos sonhos”, afirmou.

Além disso, a noite será marcada com a Ceia do Senhor, momento em que é feita a Comunhão com Cristo através do pão e do suco de uva, que simbolizam o corpo e o sangue. “Isso nos permite olhar para trás e ver que fomos perdoados, redimidos, resgatados e que algo novo da parte de Deus virá”, disse o pastor Jocymar.

O Culto da Virada 2019 terá uma estrutura completa, com 4 mil lugares. Para que toda a família possa participar, o evento também terá um espaço kids. “Que Deus possa te abençoar para trazer toda sua família, é um tempo de acreditar, que tudo se fará novo para a Glória de Jesus”, convidou o pastor.

Serviço

Culto da Virada – 2019

Tema: Tudo Novo

Local: Expo Dom Pedro

Avenida Guilherme Campos, 500 – Bloco II – Jardim Santa Genebra, Campinas – SP, 13087-901

Telefone: (19) 3112-4700

Dia 31/12/2018 – a partir das 21h

Entrada gratuita

Contato

Família da Fé Church – Campinas

Av. do Ipiranga, 447 – Ponte Preta – Campinas SP

Fone: (19) 3012-50-90

E-mail: contato@familiadafe.org

www.familiadafe.org

Com informações da assessoria de imprensa da Família da Fé Church.