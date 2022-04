Cultura Ex-paquita responde comentário de Xuxa: ‘Cada um com seus princípios’

Após Xuxa revelar que desfez laços com algumas paquitas, no Podcast Papagaio Falante, a ex-paquita Andréa Faria Sorvetão usou as redes sociais para responder alguns seguidores que estavam curiosos sobre se era ela a paquita indesejada na vida da rainha dos baixinhos.

A apresentadora havia sido questionada por Sérgio Mallandro sobre quem seriam as paquitas de que mais gostou de trabalhar.

Ela se negou a responder, mas confessou que não gosta de algumas. “Tem algumas que não quero na minha vida nunca mais”, contou.

“Eu tenho um defeito: é tirar as pessoas da minha vida com facilidade. As pessoas perguntam: essa paquita nunca mais esteve por perto da Xuxa, ela nunca mais falou. Não era para estar. E é assim que vai ser.”

Após assistir ao podcast, sem citar o nome de Xuxa, Andréa falou que a apresentadora nunca fez questão de ter essas pessoas na vida dela.

“Essa pessoa que diz ter uma facilidade de tirar as pessoas da vida dela é porque, na realidade, nunca se preocupou ou se esforçou para mantê-las lá. A pessoa nunca esteve na vida dela. Vamos nós, vida que segue. Cada um com seus valores e seus princípios. Eu sigo aqui, firme”, publicou Andréa numa rede social.