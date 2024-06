Ex-Pânico Carlinhos ‘Mendigo’ é enviado para centro de detenção em Guarulhos

Carlos Alberto da Silva, o ‘Carlinhos Mendigo’ do humorístico Pânico, foi enviado para o Centro de Detenção Provisória de Guarulhos na tarde desta quinta, 20. Carlinhos ficará preso durante 30 dias à espera de uma nova decisão da Justiça.

O comediante foi detido pela Polícia Civil na terça, 18, por uma dívida de R$ 247 mil em pensão alimentícia com o filho Arthur, fruto de uma relação com a bailarina Aline Hauck.

Carlinhos passou por audiência de custódia na quarta, 17, e, como não arcou com o valor, teve a prisão de um mês decretada pela Justiça.

O local da prisão foi confirmado ao Estadão pela Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo.

Carlinhos ficou famoso por integrar a equipe de humor do programa Pânico na TV, na Rede TV!, onde trabalhou de 2003 e 2007. Lá, se destacou com imitações de famosos como Milton Neves, Lula, Sérgio Mallandro e Silvio Santos.

Carlinhos namorou Sabrina Sato entre 2004 e 2005. Em 2007, migrou para a Record para trabalhar com Tom Cavalcante e, em 2009, integrou o primeiro elenco do reality show A Fazenda, quando ficou em terceiro lugar. Carlos voltou ao elenco do Pânico em 2015, dessa vez na Band, e ficou até o término do programa em 2017.

Durante o podcast RedCast, em outubro do ano passado, ele que não conseguia se manter empregado: “Daqui a pouco sai mandato de prisão de novo, você iria me contratar na sua empresa?”, ironizou.