Ex-mulher de Tim Maia diz que único herdeiro não é filho legítimo do cantor

Cultura

Boi Caprichoso vence o Garantido pela terceira vez consecutiva em Parintins

A disputa pela herança do cantor Tim Maia, que morreu em 1998 aos 55 anos, pode ganhar um novo capítulo. Neste domingo, Geisa Gomes da Silva, ex-mulher do artista, disse que Carmelo Maia, o único herdeiro de Tim, não é filho legítimo do cantor. O Estadão entrou em contato com Carmelo Maia para um pronunciamento […]