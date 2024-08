Ex-mulher de Nahim fala sobre o cantor: 'Passei um inferno dentro de casa depois das drogas' - O Liberal

Após a divulgação de que a morte de Nahim teria se dado por “intoxicação por uso de substâncias de alto poder viciante”, a ex-mulher do cantor Andreia Andrade falou sobre o vício em entrevista ao podcast de Cíntia Lima, divulgado no sábado, 24.

Em sua fala, ela afirmou que não fez uso de cocaína com o ex-marido, ao contrário do que teria sido especulado. “Coloco meu sangue à disposição para exames”, ela disse.

Ela comentou um dia ter achado o cantor “estranho” ao se encontrar com ele. E contou que “passou um inferno dentro de casa” depois das drogas.

Andrea explicou por que não se pronunciou publicamente sobre o assunto. “Sempre quis preservar a imagem de Nahim, respeitar a memória dele”, disse. E revelou que ficou em choque quando presenciou o ator fazendo uso de droga dentro de casa.

Sobre isso, ela comentou que quando questionou Nahim, ele teria declarado que fazia “uso recreativo” da substância.

Emocionada, ela disse que terminou o relacionamento ainda amando o cantor. “Terminei pra ver se ele acordava. Antes de amá-lo, eu tinha de me amar”, disse.

A empresária também disse ter temido a divulgação do laudo, pois o caso está sob segredo de justiça. Segundo nota da Secretaria de Segurança Pública ao Estadão, na semana passada, “o caso foi investigado pelo 1º DP de Taboão da Serra e relatado ao Poder Judiciário nesta quarta-feira, 21. Detalhes serão preservados em razão do sigilo judicial decretado”.

Cunhada também se pronunciou

No dia 22, a jornalista Lisa Gomes, cunhada de Nahim, usou as redes sociais para postar um esclarecimento sobre a divulgação do laudo que revelou a causa da morte do cantor.

“Temíamos pelo resultado do exame e por esse dia chegar, porque sabíamos que o Nahim estava usando drogas e que por diversas vezes tentamos ajudá-lo a se livrar desse maldito vício. Não queríamos esconder de vocês, queríamos preservar a imagem dele e a alegria que ele sempre transmitiu aos fãs”, ela escreveu ao comentar que soube pela imprensa – a notícia foi dada pelo G1 – que “a morte dele foi causada por intoxicação por uso de substâncias de alto poder viciante”.

Nahim foi encontrado morto na casa onde morava, em Taboão da Serra, no dia 13 de junho, aos 71 anos.