Ex-marido de Britney Spears é condenado por invadir casamento da cantora

Um homem que se casou brevemente com a cantora Britney Spears foi condenado por invasão agravada e agressão no casamento da estrela pop em junho. Jason Alexander, 40, não contestou as duas acusações de contravenção em um tribunal da Califórnia, anunciaram os promotores do condado de Ventura na quinta-feira. O juiz do condado de Ventura o condenou aos 64 dias que já cumpriu na prisão. Os promotores retiraram as acusações de perseguição criminosa e vandalismo contravenção.

Britney Spears se casou com o namorado de longa data Sam Asghari em sua casa em Thousand Oaks, Califórnia, em 9 de junho, na frente de várias dezenas de convidados, incluindo Selena Gomez, Drew Barrymore, Paris Hilton e Madonna. Alexander, um amigo de infância de Spears com quem ela foi casada por menos de três dias em 2004, apareceu sem ser convidado na casa antes da cerimônia durante uma transmissão ao vivo no Instagram. Ele entrou na casa e foi até a porta trancada do quarto de Spears quando ela estava se preparando para o casamento, de acordo com depoimentos em uma audiência preliminar.

Alexander se recusou a deixar a propriedade quando informado, espancou um segurança que tentou removê-lo e danificou uma porta, disseram os promotores. Depois que ele entrou com seu pedido, um juiz emitiu uma nova ordem de proteção proibindo-o de chegar a 100 metros de Spears ou do guarda de segurança. A advogada de Alexander, Sandra Bisignani, não respondeu imediatamente a um e-mail pedindo comentários. Ela disse anteriormente no tribunal que não havia evidências de que ele tivesse intenção de prejudicar Spears. O advogado de Spears não quis comentar.