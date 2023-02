Cultura Ex-integrantes do grupo Migos brigam nos bastidores do Grammy

Os artistas Quavo e Offset, ex-integrantes do grupo Migos, se envolveram em uma briga na noite de premiação do Grammy que ocorreu no domingo, 5, por um tributo a Takeoff, segundo o TMZ.

Ainda segundo o site, os dois tiveram contato físico e o motivo da briga teria sido pelo fato de Quavo subir ao palco da premiação para fazer a homenagem sem a participação de Offset, seu primo, que queria participar do momento para lembrar o ex-integrante que morreu no ano passado. A organização do Grammy já havia pedido para que a Offset pudesse subir com Quavo.

O rapper Kirshnik Khari Ball, o Takeoff, integrante do trio Migos, foi morto a tiros no dia 1º de novembro, em Houston, no Texas. Quavo, que era tio do cantor, também estava no local, mas não se feriu. Segundo informações, na época, uma briga começou enquanto eles jogavam um jogo de dados, seguida por um tiroteio.