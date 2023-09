Cultura Ex de Jojo Todynho critica entrada de ‘rival’ em ‘A Fazenda 2023′

Os participantes de A Fazenda 15, reality da Record TV, foram confirmados nesta quinta-feira, 14, e o empresário Márcio Felipe, ex-namorado da cantora Jojo Todynho, não deixou de comentar a entrada de uma participante específica: Cariúcha. Considerada “rival” da artista, ela e Jojo já protagonizaram inúmeros desentendimentos públicos.

Mário reagiu a uma publicação feita no Instagram na quinta dizendo que Cariúcha iria “forçar para parecer ser protagonista igual Jojo”. A cantora foi vencedora da 12ª temporada do programa.

“Ela já forçou para estar aí, né?”, questionou o empresário. “Agora, então, vai querer ser a própria Jojo”, completou.

Márcio namorou a artista por dois meses. Os dois ainda estavam em um relacionamento quando a cantora conheceu o ex-marido, Lucas Souza, que também foi confirmado na nova edição do reality show.

Recentemente, Alessandra Cariúcha voltou a ficar em alta nas redes sociais por uma disputa pública com Jojo. As duas já haviam protagonizado desentendimentos inúmeras vezes na internet.

O início da briga envolveu a cantora Anitta, que, durante uma participação no podcast Quem Pode, Pod, afirmou que seu desentendimento com Pabllo Vittar aconteceu após ela se “deixar levar” por outras pessoas. Internautas começaram a supor que a artista se referia a Jojo.

“Anitta está aí para confirmar. Viu que a Nescafé Jojo é do mal? As máscaras sempre caem. Estou aguardando o seu processo, hein?”, provocou Cariúcha depois da repercussão. A cantora respondeu dizendo que ela estava “se metendo onde não deve”.

Meses depois, as duas voltaram a se desentender depois de Cariúcha ter afirmado que a artista estava “comprando o namorado” com presentes caros. À época, ela havia presenteado o atual companheiro, Renato Santiago, com um carro.

Jojo resolveu rebater com um vídeo em que xingava a colega. “Nem morrendo e nascendo de novo você vai ser uma Jojo, minha fã. Você não vai chegar ao meu patamar nunca. Nem para entrar em um reality você serve”, disse.

Em seguida, Cariúcha afirmou que acionou sua equipe jurídica contra a cantora. Em comunicado, o advogado da funkeira disse que iria analisar os atos de Jojo para tomar as medidas cabíveis.

Na terça, 12, em entrevista ao podcast Link, a artista negou que tenha uma rivalidade com a colega. “Quando eu fui falar dela, falei de uma forma que não fico feliz. Não me agrado, porque se trata de duas mulheres pretas”, disse.

Quem é Alessandra Cariúcha?

Alessandra Cariúcha é uma cantora de funk que ganhou fama pelo meme “eu sou toda natural, bonita pra caramba”. Na ocasião, ela participava do concurso Garota da Laje e deu uma entrevista a Caco Barcellos reclamando de ter sido eliminada na semifinal.